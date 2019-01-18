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İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabaha karşı FETÖ/PDY'na yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabaha karşı FETÖ/PDY'na yönelik operasyon düzenledi.

18 Ocak 2019 Cuma 09:52
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İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu 

Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabaha karşı İstanbul genelinde daha önce belirlenen adreslere FETÖ/PDY'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında polis ekipleri girdikleri adreslerde arama yaparken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFETÖOperasyon
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