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İstanbul'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 11:41
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, daha önceki dönemlerde gözaltına alınan ve itirafçı olan kişilerin beyanları doğrultusunda yaptıkları çalışmanın ardından 11 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan aralarında aktif kamu personeli ile farklı meslek gruplarında çalışan şüphelilerin örgüt, emniyet, askeri yapılanma ve bölge yapılanmaları içerisinde sorumlu düzeyde görev aldıkları, himmet verdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, örgüt bankasında artıran hesaplarının bulunduğu, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kayıtlarının olduğu ve örgütsel iletişim modeline uygun ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFETÖTerörörgütOperasyon
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