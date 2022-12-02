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İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 11 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da kaçak göçmenlerin yaşadığı evlere baskın yapıldı. Evlerde 196 kaçak göçmen yakalanırken, kişi başı 60 ila 80 euroya dairelerini kiralayan 11 ev sahibi ile aracılık eden 1 kişi gözaltına alındı. Ev sahiplerine toplam 504 bin 504 lira para cezası kesildi, 1 kişi adliyeye sevk edildi.

02 Aralık 2022 Cuma 10:27
İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayı içerisinde farklı tarihlerde Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde kaçak göçmenlerin kaldığı 22 eve baskın düzenledi. Baskınlarda farklı uyruklara mensup 196 kaçak göçmen yakalandı. Polis, göçmenlere ev kiralayanların tespit edilmesi için incelemeleri derinleştirdi.

Yapılan çalışmalarda göçmenlerin ev sahiplerine kişi başı 60 ila 80 euro para ödediği, her bir evde de yaklaşık 17-18 kişinin kaldığı tespit edildi. Çok sayıda kişinin kalabilmesi için evlerini bölmelere ayıran ve bu şekilde ayda 20-25 bin lira arası kira geliri elde eden 11 ev sahibi belirlendi. Ev sahiplerine yönelik 26 Kasım Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 ev sahibi ile kiralamaya aracılık eden Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 ev sahibine, evlerinde kalan her bir kaçak göçmen için 2 bin 574 lira olmak üzere, toplam 504 bin 504 lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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İstanbul EmniyetiGöçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube MüdürlüğüGöçmenKaçak GöçmenEvKiraEv Sahibi
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