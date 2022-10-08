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İstanbul'da depoya kaçak içki operasyonu

İSTANBUL'da kaçak olarak işletilen depoda sahte içki üreten şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda ünlü markalara ait 3 bin 500 litre sahte içki ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

08 Ekim 2022 Cumartesi 12:41
İstanbul'da depoya kaçak içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imal ederek restoranlara ve eğlence mekânlarına satış yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin 2 ay süren çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, depoyu tespit etti. Jandarma ekipleri, yaptığı operasyonla B.E.'yi depoda suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ünlü markalara ait 3 bin 500 litre sahte içki ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan B.E. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulJandarmaAlkolIçkiKaçak IçkiOperasyon
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