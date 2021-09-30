Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1401.46
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da 'Deniz Taksi' ücretleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

30 Eylül 2021 Perşembe 17:41
9 Okunma
İstanbul'da 'Deniz Taksi' ücretleri belli oldu

UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.10 yolcu kapasiteli Deniz Taksi'ler uygulama ile çağırabilecek. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak ve iskeleye bağımlı olmayacak.

DHA

Son Güncelleme: 01.10.2021 08:38
Anahtar Kelimeler:
İstanbulDenizTaksiDeniz TaksiücretİBBUKOME
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98’nci yılı kutlanıyor 
İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98’nci yılı kutlanıyor 
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Galataport İstanbul'a ilk gemi yanaştı
Galataport İstanbul'a ilk gemi yanaştı
Kırmızı şeritli "drift" önlemi
Kırmızı şeritli "drift" önlemi
Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU
BARİYERLER OTOBÜSE OK GİBİ SAPLANDI!
BARİYERLER OTOBÜSE OK GİBİ SAPLANDI!
Bakırköy D100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı
Bakırköy D100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı
Sağlıkçılardan İBB önünde eylem
Sağlıkçılardan İBB önünde eylem

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma