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İstanbul'da denetimler devam ediyor

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında İstanbul'a giriş- çıkışların Cuma günü durdurulmasının ardından ekiplerin denetimleri şehrin giriş-çıkış noktalarında devam ediyor.

07 Nisan 2020 Salı 08:29
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İstanbul'da denetimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise trafik polisleri tarafından geri çevrilirken denetimler devam ediyor. TEM Otoyolu Şekerpınar mevki ve Tuzla D-100 Karayolu'ndaki denetimlere sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de eşlik ediliyor. Denetim noktalarında sürücülerin ateşleri ölçülüp seyahat izin belgelerine bakılırken seyahat belgesi olamayanlar izin verilmiyor. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülerine de ceza kesiliyor. Trafik polislerin İstanbul'a giriş ve çıkış noktalarında denetimleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAraçGirişçıkışDenetimSalgınHastalıkKoronavirüsCovid19
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