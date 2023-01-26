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İstanbul'da çaldıkları çay paketlerini başkalarına satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da iş yerinden çaldıkları çay paketlerini başkalarına satmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

26 Ocak 2023 Perşembe 12:01
İstanbul'da çaldıkları çay paketlerini başkalarına satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Göktürk'te bir iş yerinden 104 koli çay paketinin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.
İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri takibe aldı.
Şüphelilerden B.A. ve D.M. iş yerinden çaldıkları çayı Gaziosmanpaşa ilçesindeki alıcılara satmak isterken suçüstü yakalandı. B.A'nın kardeşi V.A. da olayla bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
D.M. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından, B.A. ve V.A. ise sevk edildikleri adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bu arada, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin dükkana yanaştığı ve şüphelilerden birinin dükkana girerek kolileri çaldığı görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanÇayHırsızHırsızlık
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