Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1420
ALTIN
442.816
DOLAR
7.9410
STERLİN
10.8643
EURO
9.3803
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 8...
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İSTANBUL'DA BU SABAH KAR VAR

İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

25 Mart 2021 Perşembe 09:11
3 Okunma
İSTANBUL'DA BU SABAH KAR VAR

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu. Özellikle Kağıthane ve Eyüpsultan civarında etkili olan kar trafiği felç etti. Kentte trafik yüzde 65'e ulaştı.



İstanbul’da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün içinde İstanbul’a kar uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.



Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu.



Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle anaarterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde Kağıthane ve Eyüpsultan civarında bastırdı. Kar nedeniyle birçok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Kağıthane'de kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı 

Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı. Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi.

DHA

Son Güncelleme: 25.03.2021 09:16
Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da barajlarda doluluk yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da barajlarda doluluk yüzde 70'e ulaştı
İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı koronavirüs tedbirleriyle TÜYAP’ta devam ediyor 
İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı koronavirüs tedbirleriyle TÜYAP’ta devam ediyor 
Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara
Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara
 Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
 Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da trafiğin en büyük nedeni; tutanak tutmayı bilmiyorlar
İstanbul'da trafiğin en büyük nedeni; tutanak tutmayı bilmiyorlar
Barajlarda doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı
Barajlarda doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı
İstanbul'da gece çamur yağdı
İstanbul'da gece çamur yağdı
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Askerden izne gelen gencin şüpheli ölümü
Askerden izne gelen gencin şüpheli ölümü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma