Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kar yağışlı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Mersin'de kaza
Son Dakika
Mersin'de kaza
Van operasyon
Son Dakika
Van operasyon
Motive olmamanız imkansız
Motive olmamanız imkansız
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış...
Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı
Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı

İstanbul'da bir ilk! Metrobüs duraklarına yerleştirildi

arına yerleştirilen bisiklet projesi sayesinde vatandaşlar hem spor yapıyor hem de telefonlarını şarj edebiliyor. İstanbul'da sadece Mecidiyeköy, Tüyap ve Karaköy duraklarında olan bisikletin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor. 

İstanbul'da bir ilk! Metrobüs duraklarına yerleştirildi

arına yerleştirilen bisiklet projesi sayesinde vatandaşlar hem spor yapıyor hem de telefonlarını şarj edebiliyor. İstanbul'da sadece Mecidiyeköy, Tüyap ve Karaköy duraklarında olan bisikletin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor. 

24 Şubat 2019 Pazar 17:53
0 Okunma
İstanbul'da bir ilk! Metrobüs duraklarına yerleştirildi

İSTANBUL,(DHA)

Sağlıklı ve yenilenebilir enerji üretimine dikkat çekmek amacıyla pedal çevirirken enerji üreten bisiklet projesi hayata geçirildi. Meraklı bakışlar altında bisikleti deneyen vatandaşlar hem spor yaptı hem de enerji üreterek telefonlarını şarj etmeyi başardı.

Kullanım dışı kalan bisikletlere, İETT bünyesinde gerekli düzenlemeler yapılıp cep telefonu şarj sistemi eklenerek 3 ayrı noktada hizmete sunulan proje Tarihi Karaköy Tünel'i, Mecidiyeköy metrobüs istasyonu, Beylikdüzü son durak metrobüs istasyonunda bulunuyor. Projenin her metrobüs durağında yer alması için çalışmalar sürüyor.

PEDALLA ENERJI ÜRETİYORLAR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje sayesinde; şarj bisikletinde spor yaparken ortaya çıkan fiziksel enerji, elektrik enerjisine dönüştürülerek, akıllı telefonlar şarj edilebiliyor. Vatandaşlar, metrobüs beklerken hem sporlarını yapıyor hem de enerji üretiyor. 

Tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulan bisiklet, sadece kas gücü ile çalışıyor. Temiz enerji üretimine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen pedal çevirirken enerji üreten bisiklet sayesinde, vatandaşlar hem spor yapmış oluyor hem de bu hareketler sonucunda ortaya çıkan enerji elektrik enerjisine dönüştürülerek telefonlarını şarj edebiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulMETROBÜSIlkDurakBisikletProjeönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergün Turan açıkladı: Tarihi surlara millet bahçesi
Ergün Turan açıkladı: Tarihi surlara millet bahçesi
İstanbul'da kar topu oynayan çocuklar: Okullar tatil olsun 'Vali Amca'
İstanbul'da kar topu oynayan çocuklar: Okullar tatil olsun 'Vali Amca'
Deniz ve hava ulaşımına kar engeli
Deniz ve hava ulaşımına kar engeli
İstanbul'da kar başladı
İstanbul'da kar başladı
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
Fatih'te otobüs bariyerlere çarptı
Fatih'te otobüs bariyerlere çarptı
İstanbul'da göçük:
İstanbul'da göçük:
İstanbul'da kar başladı
İstanbul'da kar başladı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ