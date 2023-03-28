İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.
AA
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
İstanbul
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.
AA