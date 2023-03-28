Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.916,06
ALTIN
1.198,92
DOLAR
19,11
STERLİN
23,50
EURO
20,67
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak
Maden ve Petrol İşleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

28 Mart 2023 Salı 09:25
10 Okunma
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYağmurYağışVapurDeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da sahte sürücü belgesi ve kimlik düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da sahte sürücü belgesi ve kimlik düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist hakkında soruşturma tamamlandı
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist hakkında soruşturma tamamlandı
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
Güngören'de evde çıkan yangında bir kişi öldü
Güngören'de evde çıkan yangında bir kişi öldü
İstanbul'da huzur uygulamasında 391 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da huzur uygulamasında 391 kişi gözaltına alındı
İstanbul belediyeleri ramazanda "gönül sofralarını" depremzedeler için kuracak
İstanbul belediyeleri ramazanda "gönül sofralarını" depremzedeler için kuracak
Sosyal medyada paylaşılan Bağcılar'daki riskli binanın yıkımına başlandı
Sosyal medyada paylaşılan Bağcılar'daki riskli binanın yıkımına başlandı
İstanbul otogarının depreme dayanıklı olmadığı uyarısı
İstanbul otogarının depreme dayanıklı olmadığı uyarısı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi