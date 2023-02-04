Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,47
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,33
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 19...
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme...
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 adet arsa satışa sunuldu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da 94 düzensiz göçmen yakalandı 

Operasyonda 10 mülk sahibine düzensiz göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplam 241 bin 956 lira idari para cezası uygulandı

04 Şubat 2023 Cumartesi 11:44
İstanbul'da 94 düzensiz göçmen yakalandı 

İstanbul'da koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde toplam 94 düzensiz göçmen yakalanırken, evlerini bu göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine para cezası kesildi.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ev ve iş yerlerini kiraya vererek haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.
Esenyurt ve Sultangazi ilçelerindeki adreslere geçen ay operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve içeride koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde toplam 94 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Operasyonda 10 mülk sahibine ise düzensiz göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplam 241 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKaçakGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'de taksicilerin kavgasında bir şoför bıçakla yaralandı
Başakşehir'de taksicilerin kavgasında bir şoför bıçakla yaralandı
Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı
Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı
Şişli'de uyuşturucu ticaretine ilişkin operasyonda 1 kişi tutuklandı
Şişli'de uyuşturucu ticaretine ilişkin operasyonda 1 kişi tutuklandı
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi'ni açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi'ni açacak
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
TEM Otoyolu Esenler mevkisindeki kazada 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı
TEM Otoyolu Esenler mevkisindeki kazada 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi