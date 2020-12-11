Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1356
ALTIN
468.596
DOLAR
7.9406
STERLİN
10.4659
EURO
9.6274
AVRSYA HASTANELER GRUBU DÜNYA ÇOCUK HAKLARI PANELİ DÜZENLEDİ!
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI PANELİ DÜZENLEDİ!
Yeşim Kale “Renklerin Aşkı” Sergisi
“Renklerin Aşkı” Sergisi
DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 
DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum Kuruluşunun Kütüphane Açılışı...
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum...
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Antalya şehidini uğurluyor
Kapat

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ, HTŞ/FEC/NC operasyonu

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 18 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.

11 Aralık 2020 Cuma 10:03
1 Okunma
İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ, HTŞ/FEC/NC operasyonu

İstanbul'da, DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli ve Kağıthane ilçelerinde 18 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve 2 kurusıkı tabanca ile 16 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun, DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütleri  ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik olduğu ve özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahıslar oldukları kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ, HTŞ/FEC/NC Terör Örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahısların yakalanmasına yönelik 11.12.2020 günü Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane, İlçelerinde 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDeaşOperasyonTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü
SİTEDE YANGIN PANİĞİ!
SİTEDE YANGIN PANİĞİ!
Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit
Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit
Galata Köprüsü'nde yoğunluk
Galata Köprüsü'nde yoğunluk
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon
Tüketicilerin yüzde 82’si satın alırken sosyal medya fenomenlerini dinliyor
Tüketicilerin yüzde 82’si satın alırken sosyal medya fenomenlerini dinliyor
31 belediye görevlisine 15 yıla kadar hapis istendi
31 belediye görevlisine 15 yıla kadar hapis istendi
Avcılar sahilinde korkutan dev denizanaları
Avcılar sahilinde korkutan dev denizanaları
Küçükçekmece D-100 yan yolda TOMA devrildi
Küçükçekmece D-100 yan yolda TOMA devrildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma