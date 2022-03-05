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İstanbul'da 74 hükümlü yakalandı

İSTANBUL'da kesinleşmiş hapis cezaları olduğu için aranan hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.

05 Mart 2022 Cumartesi 10:12
İstanbul'da 74 hükümlü yakalandı

Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmek, dolandırıcılık, cinsel taciz, adam kaçırmak, gasp gibi suçlardan aranan hükümlüler bulunduğu öğrenildi. Yakalanan hükümlüler cezalarını çekmeleri için cezaevlerine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25 Şubat-04 Mart tarihleri arasında mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen hükümlüleri yakalamak için bir dizi operasyon yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda firari olarak aranan 74 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında onlarca yıl hapis cezası kesinleşen adam öldürmek, hırsızlık, cinsel, adam kaçırmak, gasp gibi suçlardan aranan hükümlülerin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hükümlüler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri yapıldıktan sonra önce adliyelere daha sonra cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildiler.

Operasyonlarda yakalanan bazı hükümlüler 

Ali N.;                               17 Yıl 6 Ay                Adam öldürme

Halit K. P;                         15 Yıl,                      Dolandırıcılık

Emrah M.;                        15 Yıl                        Hırsızlık

Turgay B.;                        8 Yıl 7 Ay                  Cinsel Taciz

Murat A.;                         8 Yıl 4 Ay                   Kasten Öldürme

Gültekin K.;                    7 Yıl 6 Ay Kişi             Hürriyetinden Yoksun bırakma

Emre Y.;                         7 Yıl 6 Ay                    Hırsızlık

Bülent Y.;                        7 Yıl 2 Ay                  Yaralama

Atilla Y.;                          7 Yıl 2 Ay                  Dolandırıcılık

Rıdvan A.;                       6 Yıl 8 Ay                 Yağma ve gasp

Şinasi K.;                        6 Yıl 3 Ay                  Kişiyi Hürriyetinden Yoksun bırakma

Mehmet K.;                    6 Yıl 3 Ay                  Kişi Hürriyetinden yoksun bırakma 

Mustafa Ş.;                     6 Yıl                         Yağma ve Gasp

Hüseyin S.;                    6 Yıl                        Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAsayişHükümlüCeza
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