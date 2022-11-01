Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.049,43
ALTIN
989,77
DOLAR
18,62
STERLİN
21,52
EURO
18,52
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da 7 yeni deniz hattı hizmete açıldı

01 Kasım 2022 Salı 13:26
İstanbul'da 7 yeni deniz hattı hizmete açıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar uyarınca İstanbul'da yeni 7 deniz hattı açıldı. Bostancı'dan Avcılar'a gelen deniz otobüsünde sadece 2 yolcu olduğu görüldü.

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel 7 yeni deniz hattı bugünden itibaren seferlere başladı. Buna göre Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında 28,74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31,85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21,90 lira, Çengelköy-Kabataş hattında 9,47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11,50 liraya yolculuk yapabilecek.

Sefer süresi 50 dakika olarak planlanan Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında da günlük 24 sefer yapılması hedefleniyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verileceği açıklandı. Bugün başlayan yaklaşık 50 dakika süren Avcılar ve Bostancı hattında yolcu sayısı azdı.

350 kişi kapasiteli deniz otobüsü bugün saat 11.00 sıralarında Avcılar iskelesine yanaşırken içinde iki yolcu bulunduğu görüldü. Üniversitesi öğrencisi Nisa Nurdur, daha önce Marmaray kullandığını, şimdi 50 dakika süren rahat yolculukla Avcılar'a geldiğini belirtirken, "Sanırım yeterince kimsenin haberi yok. Bu seferlerin devamını istiyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDeniz Hattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzlerce tekne bu fuarda sergilenecek
Yüzlerce tekne bu fuarda sergilenecek
Akaryakıt fiyatlarındaki artış e-skuter’lere talebi artırdı
Akaryakıt fiyatlarındaki artış e-skuter’lere talebi artırdı
İstanbul Boğazı siste kayboldu
İstanbul Boğazı siste kayboldu
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu; 16 gözaltı
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu; 16 gözaltı
İstanbul Boğazı için 6 Kasım tartışması
İstanbul Boğazı için 6 Kasım tartışması
Ehliyet sınavlarında "Joker" operasyonu: 138 kişi gözaltı listesinde
Ehliyet sınavlarında "Joker" operasyonu: 138 kişi gözaltı listesinde
İstanbul’da sis etkili oldu; bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da sis etkili oldu; bazı vapur seferleri iptal edildi
Şişli'de otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı; 1 ölü
Şişli'de otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı; 1 ölü
Bakırköy'de mucize kurtuluş 
Bakırköy'de mucize kurtuluş 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول