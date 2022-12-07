İstanbul'da 63 bin 844 şikayet; Taksicilerden sosyal medya tepkisi

İSTANBUL'da 2022 yılının ilk 10 ayında, taksilerle ilgili toplam 63 bin 844 şikayet iletildi. Şikayetlerin 28 bin 467'si değerlendirildi. Bir çoğu sosyal medyadan 14 bin 93 şikayetle ilgili şoföre yaptırım uygulanırken, 10 bin 696 farklı araca toplamda 42 bin 560 TL para cezası uygulandı. Taksi şoförleriyle tartışanların cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılması sonrası, İBB'nin bu paylaşımları ihbar kabul etmesine tepki gösteren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İzinsiz kayıt yapılması hukuka aykırı. Ayrıca İBB'ye gelen şikayetler ihbar sayılıyor ama, yargısız infaz yapılıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili şoför arkadaşlarımızın da ifadesi alınmalı" dedi.





10 AYDA 63 BİN 844 ŞİKAYET İLETİLDİ



Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) üzerinden hatalı uygulamalarda bulunan taksilere cezai yaptırım uygulanıyor. İstanbul'da 2022 yılının ilk 10 ayında taksilere ilişkin toplam 63 bin 844 şikayet iletildi. Şikayetlerin 28 bin 467'si Çözüm Merkezi tarafından ispatlandı. 14 bin 93 şikayete yaptırım uygulanırken, 10 bin 696 farklı araca toplamda 42 bin 560 ceza kesildi.



İBB Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki TUDES'in hazırladığı bilgilere göre görsellerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla 3 bin 935 şikayet başvurusu ispatlandı. Bin 592 taksi şoförüne, yol ve yolcu seçme, kısa mesafede yolcu almama gibi nedenlerden dolayı ceza kesildi. 2022 yılı içerisinde yolcu seçme ihlali yapan 2 bin 27 araç emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten men edilerek, çalışma ruhsatları askıya alındı. Şoförlerin 70'i alkol, 34'ü uyuşturucu kullanımından, 25'i darp, 15'i aykırı davranış nedeniyle ceza aldı.







EN ÇOK UYGULANAN ÜÇ YAPTIRIM



Taşıt yolu üzerinde bekleyip yolcu almayan 2 bin 330 şoföre yaptırım uygulandı. İzin belgesinde kayıtlı olmayan şoför ile taşımacılık yapılması nedeniyle bin 256 cezai işlem uygulanırken, şehrin turizm imajını zedeleyecek faaliyette bulunulması ve yolcu seçilmesi nedeniyle 908 yaptırım gerçekleşti.







"KAYIT YAPABİLMEK İÇİN KESİNLİKLE ŞOFÖRDEN İZİN ALINMALI"



Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise sosyal medya ihbarlarıyla kesilen cezaları eleştirdi.



Aksu, "Bazı kendini bilmez insanlar şoförü sinir krizine sokacak şekilde davranıp, sonrasında video çekmeye başlıyor" dedi.



Eyüp Aksu, taksi içerisinde cep telefonuyla görüntü çekmenin hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Aslında araç içerisinde sesli ve görüntülü kayıt yapabilmek için kesinlikle şoförden izin alınmalı. İzinsiz kayıt yapılması hukuka aykırı. Ayrıca İBB'ye gelen şikayetler ihbar sayılıyor ama, yargısız infaz yapılıyor. Gelen şikayetleri değerlendirmek adına şoförün davranışlarıyla ilgili sıkıntının tespit edilmesi anlamında, şikayet eden kişiyle şikayet edilen şoförün ifadeleri alınmalı. Yargısız infaz yapılmamalı. Gerçekten sıkıntılı bir davranış varsa, ceza kesilmeli" diye konuştu.





"PAYLAŞIMLAR İBB'YE AKTARILDIĞINDA YÜZDE 99'UNA CEZA VERİLİYOR"



Aksu, sosyal medya paylaşımlarının İBB'ye aktarılması sonrası, şikayetlerin yüzde 99'una ceza işlemi uygulandığını ifade ederek, "Bu sosyal medyadan da gelse kesinlikle şoför arkadaşımızın ifadesi alınmalı. Gerçekten bazen zor durumda kalıyorlar. Art niyetli paylaşımlar da oluyor. Kimsenin ekmeğiyle oynanmaması lazım. Büyükşehir belediyemiz ile bu konuyu paylaşıyoruz. Tek istediğimiz şikayetler değerlendirilsin ama, yargısız infaz yapılmasın" dedi.





"AŞIRI BİR ALGI OPERASYONU BAŞLADI"



Aksu taksicilik mesleğine karşı sosyal medya paylaşımlarıyla algı operasyonu başlatıldığını ifade ederek, "Taksicilik mesleğimiz üzerinde aşırı bir algı operasyonu başladı. Herkes, 'Taksi suçludur' diyerek sosyal medya üzerinden algı yapmaya başladı. İçimizde mesleğini yanlış yapanlar var, biz de bunları tasvip etmiyoruz ancak, yargısız infaz yapmamak şartıyla bunlar değerlendirilir. Yanlış yapan arkadaşlarımız varsa affedilmemeli. Gerekirse meslekten ihraç edilmeliler" dedi.







"KİŞİSEL HAKLARA TECAVÜZ BU"



Taksi şoförü Selim İlkkaya ise "Bu durum uygun değil. Kişisel haklara bir tecavüz bu. Cezaya itiraz ederim şikayette bulunurum. Belediye bunlara yasal bir düzenleme getirmeli. Kimse kimseyi izinsiz çekmesin" dedi.



10 yıldır taksi şoförlüğü yapan Ercan Karaer, müşterisi tarafından iftiraya maruz kaldığını belirterek, "Genelde olayların daha öncesi bilinmiyor. Bazı kendini bilmez insanlar şoförü sinir krizine sokacak şekilde davranıp, sonrasında videoya çekmeye başlıyor. Sonra 'Şoför böyle yaptı' diye paylaşım yapıyorlar. Bu olay benim başıma geldi. Hanımefendi yolculuğunun ücretini vermeyeceğini söyledi, 'Nasıl vermezsin' dedim. Koşup yan dükkana girdi, 'Taciz edildim' dedi. Allah'tan arabada kamera ve ses kaydı vardı. Vatandaşlar tarafından dövülebilirdim. Hemen polisi aradım. Polis geldi, kamerayı inceledi. Hanımefendiden şikayetçi oldum. Her şey açığa çıktı ama, bu tarz rezil bir olay yaşandı" şeklinde konuştu.



Taksi şoförü Seçkin Yüksel, "Arabalarda zaten kamera var, müşterinin çekmesine gerek yok. Yanlış bir şey yaparsa da cezasını çekmeli" diye konuştu.