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İstanbul'da 35 firari yakalandı

İSTANBUL'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda, yağma, kasten öldürme, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan aranan 35 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

23 Ekim 2022 Pazar 12:42
İstanbul'da 35 firari yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler  tarafından yapılan operasyonda 75 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü gözaltına alındı. Hükümlüler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri yapıldıktan sonra cezaevlerine teslim edildi. Yakalanan hükümlüler arasındagasp suçundan 23 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşen Atabey Ö., kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası kesinleşen Serkan Ş., hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası alan Bülent P.'nin bulunduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslar Büro AmirliğiFirarFirari
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