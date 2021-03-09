Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1548
ALTIN
417.646
DOLAR
7.6302
STERLİN
10.5745
EURO
9.0830
100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
100 adet S plaka...
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün...
66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek
66 adet taşınmaz ihale...
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik...
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

09 Mart 2021 Salı 09:37
5 Okunma
İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri de destek verdi.  Önceden belirlenen adreslere özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

Operasyon yapılan bir adres de Şişli Kuştepe Mahallesi, İnönü Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binaydı. Polis ekipleri adreste uzun süre arama yaptı. Operasyon yapılan sokakta da özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 60.37'e çıktı
İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 60.37'e çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Kaybolan iki kardeş asansör boşluğu için kazılan su dolu çukurda ölü bulundu 
Kaybolan iki kardeş asansör boşluğu için kazılan su dolu çukurda ölü bulundu 
Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı
Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı
Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın
Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi
Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma