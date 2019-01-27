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İstanbul'da 3 gözaltı

İstanbul'da 3 terör olayıyla ilgili 3 gözaltı

İstanbul'da 3 gözaltı

İstanbul'da 3 terör olayıyla ilgili 3 gözaltı

27 Ocak 2019 Pazar 12:02
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İstanbul'da 3 gözaltı

İSTANBUL (DHA)  

Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İltisaklı kurumlarca yapılan çalışmalarda; İstanbul Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları, 13.12.2017 tarihinde İstanbul Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer alan ve PKK/KCK Terör örgütünün ilimizde gençlik yapılanmasında milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik, 26.01.2019 günü gerçekleştirilen operasyonda Ş.K, S.A ve S.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslara ait çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştur"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul GözaltıTerör GözaltıBeşiktaş Stadı SaldırıVezneciler SaldırıBahçelievler Bombalı Araç
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