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İstanbul'da 29 okulda 1 günlük tatil

İstanbul'da ağır ve az hasarlı 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi.

İstanbul'da 29 okulda 1 günlük tatil

İstanbul'da ağır ve az hasarlı 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi.

29 Eylül 2019 Pazar 18:06
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İstanbul'da 29 okulda 1 günlük tatil

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul Valiliği, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olmak üzere 29 okulda 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin hangi okula devam edeceklerinin ise yarın 14.00'te duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada, "26 Eylül 2019'da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte, AFAD Merkezi'mizce 3.133 hasarlı yapı ihbarı alınmıştır. Bu hasarlı yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir." denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EĞİTİM

İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;

1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.

2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.

4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00'a kadar kamuoyuna duyurulacaktır.

SAĞLIK

Hasar ihbarı yapılan 9 hastanemizden 7'sinin hasarsız, 1'inin az hasarlı, 1 hastanemizin de idari binasının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

DİĞER KAMU BİNA VE TESİSLERİ

Hasar ihbarı yapılan 21 diğer kamu binasının 12'sinin hasarsız, 1'inin az hasarlı, 4'ünün de ağır hasarlı (3'ü Cami, 1'i Cami müştemilatı) olduğu tespit edilmiştir. 4 binada ise incelemeler devam etmektedir.

SİVİL YAPILAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 767 binada 12.147 bağımsız bölümün incelemesi bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda; 9 bin359 hasarsız, Bin 895 az hasarlı, 320 ağır hasarlı, 583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edilmiştir.

Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlenmiştir. Bu binaların gerekli emniyet tedbirleri alınarak, belediyeler tarafından yıkımı en kısa sürede sağlanacaktır. Bu yapılarda ikamet eden vatandaşlarımız, kaymakamlık ve belediyeler tarafından misafir edilecektir.

Az hasarlı olduğu tespit edilen 1.895 bağımsız bölüm ise ilgili belediyesince onaylanacak plan ve projeye göre bina sahipleri tarafından güvenli hale getirilecektir.

AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ

İLÇESİ                                          OKUL / KURUM

BAHÇELİEVLER                      Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

BAHÇELİEVLER                      Yenibosna Ortaokulu

BÜYÜKÇEKMECE                    Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

ÇATALCA                                 Arif Nihat Asya MTAL

GAZİOSMANPAŞA                   Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

GAZİOSMANPAŞA                   Küçükköy İHL (A Blok)

GAZİOSMANPAŞA                   100. Yıl İlk/Ortaokulu

PENDİK                                     Seyit Burhan Toprak İlkokulu

SANCAKTEPE                          Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ

ARNAVUTKÖY                        Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

AVCILAR                                  Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

BEYKOZ                                   Fatinhoca İlkokulu

BÜYÜKÇEKMECE                    Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

EYÜPSULTAN                          Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

FATİH                                        Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu

GAZİOSMANPAŞA                   Gazi Paşa İlkokulu

GAZİOSMANPAŞA                   Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu

GAZİOSMANPAŞA                   Karlıtepe Ortaokulu

GÜNGÖREN                             Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE                    Söğütlüçeşme Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE                    Tahsin Banguoğlu İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE                    Nergiz Anaokulu

MALTEPE                                 Halit Armay Anadolu Lisesi

PENDİK                                     Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

PENDİK                                     Ergenekon İlk/Ortaokulu

SANCAKTEPE                          Osmangazi İlkokulu

SİLİVRİ                                      Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

SULTANGAZI                           İstiklal Ortaokulu

ÜSKÜDAR                                 Burhan Felek Anadolu Lisesi

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOkul Tatil
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