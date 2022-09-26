İstanbul'da 2022'nin ilk 6 ayında 44 ölümlü, 10 bin 876 yaralamalı kaza oldu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da yılın ilk 6 ayında 44 ölümlü, 10 bin 876 yaralamalı kaza meydana geldi. Ölümlü kazalarda 13'ü yaya, toplam 45 kişi hayatını kaybetti. Bu kazaların yüzde 36'sı yayaya çarpma, yüzde 15'i başka bir araca arkadan çarpma, yüzde 15'i herhangi bir engel veya cisme çarpma, yüzde 36'sı ise diğer sebepler olarak kayıtlara geçti. Yayaların hayatını kaybettiği kazaların güvenli geçit olmayan yollarda olduğu öğrenildi.



KAZALARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ BAŞKA BİR ŞEYLE İLGİLENMEK

Meydana gelen 10 bin 876 yaralamalı kazanın yüzde 32'si araca, yüzde 21'i yayaya, yüzde 14'ü başka bir araca arkadan çarpma ve yüzde 31'i ise diğer sebeplerden kaynaklandığı bildirildi. Emniyet kaynaklarından alınan verilere göre, yaralamalı kazalar çoğunlukla sürücülerin araç kullanırken başka bir şeyle ilgilenmesi ve takip mesafesine dikkat etmemesinden kaynaklanıyor.



YAYA GEÇİDİ KULLANMAYANLARA 196 LİRA CEZA

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde yayaların polise bile aldırış etmeden akan trafikte yoldan geçmeye çalıştığına dikkat çekti. Ekipler, yayaları güvenli geçitleri kullanmak için uyarırken, geçit olmayan yerlerde karşıya geçmeye çalışan 6 kişiye ise 196 lira para cezası uygulandı. Yaya geçidini kullanmadığı için cezai işlem uygulananlardan Abid Kuday, "Alt geçitten geçmeyi akıl edemedim" dedi. Polis, Kuday'a 196 lira para cezası uyguladı.