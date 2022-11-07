Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
kapalı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.246,72
ALTIN
999,12
DOLAR
18,62
STERLİN
21,10
EURO
18,52
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği...
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da 11 ayda 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldı

İSTANBUL Valiliği, İstanbul'da 11 ayda 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldığını, 41 bin 35 kaçak göçmenin doğrudan sınır dışı edildiğini, 100 bin 626 yabancının ise diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:14
İstanbul'da 11 ayda 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde kaçak göç ile mücadelemiz İçişleri Bakanlığımızın koordinasyon ve desteği, ilgili kurumlarımızın işbirliği ve kararlı mücadelesiyle devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizce yasal yollardan ülkemize giriş yapmadıkları tespit edilen veya ikametini ispata elverişli belge ibraz edemeyen kaçak göçmenler hakkında ivedilikle adli ve idari işlemler başlatılmaktadır.

Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenler, durumlarıyla ilgili yapılan inceleme sonrasında sınır dışı edilmektedir. İlimizde kaçak göç ile mücadele kapsamında 01.01.2022 - 04.11.2022 tarihleri arasında toplam 148.012 yabancı hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapılan 41.035 kaçak göçmen (Afganistan: 21.824, Pakistan: 4.691, Diğer uyruklar: 14.520) doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 100.626 yabancı ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Ayrıca ilimizde gerçekleştirilen işyerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7.962 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Zabıta, Emniyet, SGK ve Göç İdaresi personeliyle yapılan bu incelemelerde işyerleri; ruhsat, vergi, sosyal güvenlik ve kaçak göç konularında da denetime tabi tutulmaktadır. Yabancı uyrukluların ülkemizdeki güncel ve detaylı istatistiki bilgilerine Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.goc.gov.tr) erişilebilmektedir." denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiGöçmenYabancıKaçakKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar'da hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar
Avcılar'da hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar
Boğaz'da kaçak av denetimi
Boğaz'da kaçak av denetimi
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda teknelere denetim
İstanbul Boğazı'nda teknelere denetim
Bakan Kurum: İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kura 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Bakan Kurum: İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kura 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Bağcılar Belediyesi 30 yaşına girdi
Bağcılar Belediyesi 30 yaşına girdi
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
Jandarmadan kaçak saat operasyonu
Jandarmadan kaçak saat operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول