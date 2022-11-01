İstanbul Boğazı siste kayboldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer sis, etkili oluyor. Sis boğaz hattında da kendisini gösterdi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gözden kayboldu. Görsel şölen sunan sis drone kamerası ile görüntülendi.
DHA
İSTANBUL Boğazı, sis nedeniyle gözden kayboldu. Boğazı kaplayan sis, havadan görüntülendi.
İSTANBUL Boğazı, sis nedeniyle gözden kayboldu. Boğazı kaplayan sis, havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer sis, etkili oluyor. Sis boğaz hattında da kendisini gösterdi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gözden kayboldu. Görsel şölen sunan sis drone kamerası ile görüntülendi.
DHA