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İstanbul Boğazı siste kayboldu

İSTANBUL Boğazı, sis nedeniyle gözden kayboldu. Boğazı kaplayan sis, havadan görüntülendi.

01 Kasım 2022 Salı 10:55
İstanbul Boğazı siste kayboldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer sis, etkili oluyor. Sis boğaz hattında da kendisini gösterdi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gözden kayboldu. Görsel şölen sunan sis drone kamerası ile görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıKöprüSis
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