İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

Kuzey kesimlerinde sis etkili oluyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri Çekmeköy, Beykoz ve Sarıyer'de yoğun sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken ve İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.

Beykoz ve Sarıyer'in sahil kesimlerinde de yoğunlaşan sisin etkisi devam ediyor.