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İstanbul Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle sahilde dalgalar oluştu.

07 Nisan 2020 Salı 15:54
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İstanbul Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nda dev dalgalar oluştu. Boğazda seyreden az sayıda geminin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıFırtına
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