Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1480.08
ALTIN
481.49
DOLAR
8.2869
STERLİN
11.4688
EURO
9.8416
Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı
Kayseri Belediyesi 104 Konut...
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Denizli Belediyesi 40 adet taşınmazı kiraya veriyor
Denizli Belediyesi 40 adet...
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi...
BATEM, turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor
BATEM, turunçgil ve avokado...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına mayın takıldı 

AVLANMA yasağın bitmesiyle sefere çıkan balıkçıların ağına İstanbul Boğazı'nda patlamış mayın takıldı. İncelemenin ardından mayın kamyona yüklenerek götürüldü.  

02 Eylül 2021 Perşembe 11:03
12 Okunma
İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına mayın takıldı 

Denizde av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı. Poyrazköy, Yavuz Selim Köprüsü yakınlarında saat 15.00 sıralarında bir balıkçı teknesinden denize atılan ağa mayın takıldı. Balıkçılar durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Balıkçı teknesi polis ve sahil güvenlik ekiplerin eşliğinde Poyrazköy limanına çekildi. Mayının incelenmesi için bomba imha uzmanları çağırıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemesi sonrası mayının eski ve patlamış olduğu belirlendi.

İncelemin ardından mayın, vinç yardımıyla kamyona yüklenerek götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

"PATLAMA OLABİLİR DİYE KOMPLE SAHİLİ VE PLAJI KAPATTILAR"

Tekne sahibi Osman Yıldırım, "Biz balıktan geldik. Teknemi limana bağladım. Daha sonra ekmek almaya gitmiştim. Sahil güvenlik ekipleri anons yaptı. Buradaki tekneleri çekmemizi söylediler. Ben geldim limana, daha sonra sahil güvenlikteki komutanla konuştum. Burada ne olduğunu sorduğumda denizde mayın bulunduğu ve bir balıkçı teknesinin ağlarına takıldığı söylendi. Emniyet açısından teknemizi kaldırmamız istendi. Patlama olabilir diye komple sahili ve plajı kapattılar. İki, üç saat sürdü. Olay yerinde gereken emniyet sağlandı. Bomba imha ekipleri geldi. O mayını bulan balıkçı teknesini de alıp götürdüler" dedi. 

Balıkçı teknesinde yaşayan Murat Kılıç da, "Saat 15.00 civarındaydı. Bir balıkçı teknesinin ağlarına mayın takıldı. Acilen limana gelindi. Daha sonra durum sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler limanı boşalttılar. Daha sonra bomba imha ekipleri de denizdeki çıkan mayını inceleyip alıp gittiler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkçıAvBalıkDenizIstanbul BoğazıMayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da pazar günü 8 ilçede su kesintisi
İstanbul'da pazar günü 8 ilçede su kesintisi
Trafikten men edilen taksinin sürücüsü: Adam mı ezdim
Trafikten men edilen taksinin sürücüsü: Adam mı ezdim
İstanbul'da motorcular fidan bağışı için sürdü
İstanbul'da motorcular fidan bağışı için sürdü
Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti
Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti
​​​​​​​İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar
​​​​​​​İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar
İstanbul Adalet Sarayı'nda Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi
İstanbul Adalet Sarayı'nda Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı!
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı!
Günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet edecek
Günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet edecek
Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma