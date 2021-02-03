Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1514
ALTIN
423.474
DOLAR
7.1700
STERLİN
9.7787
EURO
8.6149
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
Gezi teknesi hattı kiraya verilecek
Gezi teknesi hattı kiraya...
Sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi hizmeti alınacak
Sosyal medya tanıtımı ve...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

ilk hamsiler balık haline geldi

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:27
15 Okunma
İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İSTANBUL,(DHA)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan yeniden avcılığa açıldı. Kısmi av yasağının İstanbul Boğazı'nda sona ermesinin ardından ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi. 

Karadeniz'de bulunan hamsilerin avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması ve et veriminin düşük olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 08 Ocak tarihinde İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat'a kadar durdurulmuştu.  Yaklaşık bir aydır süren av yasağında değişikliğe gidildi. Değerlendirmeler sonucunda İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açıldı.


BALIKÇILARIN İLGİSİ HAMSİYE OLDU

Hamsi yasağının kısmen kalkmasının ardından tutulan ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi. Yaklaşık 1 ay süren yasağın ardından balıkçıların ilgisi de hamsiye oldu. Balık Hali'nde satış yapan Serdar Can, “Hamsi irileşti, bayağı büyümüş. Bundan sonra daha bol ve bereketli olacak. Şu anda Kefken'e kadar olan kısım açıldı. İlk hamsilerimiz de geldi. Zaten Marmara'da, Çanakkale'de tutuluyordu. Şu anda halde boğazdan, Marmara'dan, Kefken'den var. Bundan sonra bol hamsi yiyeceğiz gibi gözüküyor. Fiyatlar tamamen buraya endeksli. Çok gelirse tezgahlarda da ucuz olacak" dedi.

“TEZGAH FİYATI 35-40 LİRA OLACAK"

Balıkçı Yusuf Dursun, “Tazeleri yiyecek bugün İstanbullu. Tezgahlarda fiyatı 35-40 lira olacak. Buzhanelerde 20-25 lira arası değişecek. Yasak olmasına rağmen fiyatlar iyi. Karadeniz'den gelen hamsilerimiz iyi, irileşti. İstediğimiz boylara geldi" diye konuştu.


Balıkçıların büyük bir çoğunluğu ise hamsi avının tamamen yasaklandığına dair yanlış bir algı olduğunu, bu sebeple satışlarda düşüş yaşandığını belirtti. Balık satışı yapan Hüsnü Saka, “Yasak işe yaradı ama yasak sadece Karadeniz bölgesinde hamsiler ince olduğu için yapıldı. İnsanlar yasağı yanlış anladı. Hamsi tamamen yasak anladılar, hamsi yemediler. Bu durum satışlarımızı oldukça etkiledi. Vatandaş tezgaha gelip, 'Hamsi yasak değil mi?' diye soruyor. Dolayısıyla hamsi yemiyor.  İnce çıkarsa yine yasak gelir ama şu an boyu kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıAv YasağıHamsiBalık HaliTarım Ve Orman BakanlığıHamsi Avcılığıİstanbulun DoğusuKocaeliKısmi Av Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide dalgıçlar, görüntü alarak inceleme yaptı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide dalgıçlar, görüntü alarak inceleme yaptı
İstanbul Valiliği: 76 kişi serbest bırakıldı, 29 kişinin işlemleri sürüyor
İstanbul Valiliği: 76 kişi serbest bırakıldı, 29 kişinin işlemleri sürüyor
Her 60 saniyede bir mobil oyun turnuvası düzenleniyor
Her 60 saniyede bir mobil oyun turnuvası düzenleniyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 42 ilde operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 42 ilde operasyon
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 159 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 159 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Abdi İpekçi mezarı başında anıldı
Abdi İpekçi mezarı başında anıldı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Valilikten Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama 
Valilikten Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma