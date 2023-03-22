İstanbul belediyeleri ramazanda "gönül sofralarını" depremzedeler için kuracak

Istanbul

Her yıl İstanbul'un dört bir yanına iftar sofraları kuran belediyeler, bu sene yoğunlukla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde faaliyet gösterecek.

Depremin yıkıma uğrattığı 11 ilde belediyelerce kurulan aşevlerinde hazırlanacak iftarlık ve sahurluk yiyecekler, konteyner kentler ve çadırlarda yaşayan afetzedelere ikram edilecek. Ayrıca çeşitli erzakların yer aldığı ramazan kolileri de depremzedelere ulaştırılacak.

Bazı belediyeler, "on bir ayın sultanı" ramazanın ruhunu deprem bölgesinde yaşatmak için çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz ve meddah gibi geleneksel Türk oyunları ile film gösterimlerinin yanı sıra eğlenceli, eğitici ve sanatsal atölyeler düzenleyecek. Yetişkinler için de manevi içerikli sohbet ve söyleşiler organize edilecek.

- Hatay'da 8 bin kişilik iftar yemeği hazırlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AFAD'ın koordinasyonunda, sorumlu olduğu Hatay'da depremzedelere yönelik hizmetlerine ramazanda da devam edecek.

İBB, Antakya, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde her gün toplam 8 bin kişilik iftar verecek.

- "Tekne orucu" tutan miniklere özel iftar menüsü

Arnavutköy Belediyesi, deprem sonrası görevlendirildiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Alsancak Mahallesi'nde ramazan boyunca günde iki bin kişilik iftar ve sahur verecek. Belirli günlerde de "tekne orucu" tutan minikler, öğle ezanının ardından hazırladığı çocuk menüleri ile iftar yapacak.

Ayrıca belediye, ramazanda çocuklara yönelik etkinlikler ve Karagöz-Hacivat gösterisi ile yetişkinler için dini sohbetler organize edecek.

- Ulaşımın zor olduğu köy ve kasabalara erzak ulaştırılacak

Ataşehir Belediyesinin, depremin ardından Hatay'ın Antakya, Malatya'nın Arguvan, Adıyaman'ın Merkez ve Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçelerinde kurduğu aşevleri, ramazanda da depremzedeler ve bölgelerde görevli çalışanlar için hazırlayacağı iftar menüleriyle yardımlara devam edecek.

Avcılar Belediyesi de Antakya'da kurduğu koordinasyon merkezi ve 4 aşevinde, sıcak yemek ikramını ramazanda da sürdürecek ve iftarlık dağıtacak. Ramazan süresince Antakya'da ulaşımın zor olduğu köy ve kasabalardaki depremzedelere erzak ulaştırılacak.

- "Kardeş aileler" iftar sofrasında buluşacak

Bağcılar Belediyesinin "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" sloganıyla 28 yıl önce başlattığı etkinlikler, bu yıl deprem bölgelerinden Adıyaman ve Malatya'ya taşınacak.

Belediye, "kardeş şehir" olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki çadır kent ve konteyner kentte, iftar öncesi ve sonrası etkinlikler organize edecek. Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla Hacivat-Karagöz ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra yarışma ve oyunlar yapılacak, yetişkinler için de seminerler düzenlenecek.

Adıyaman Merkez ve Malatya Battalgazi'de iftar ve sahurda yemek dağıtacak belediye, ayrıca kendi desteğiyle kurulan konteyner kentte "Kardeş Aile" etkinliği düzenleyecek. Bu kapsamda, konteynerleri bağışlayan dernekler ve burada yaşayan aileler "kardeş aile" olacak, her akşam bir aile iftarını beraber yapacak.

- İftarlıklar sefer taslarıyla dağıtılacak

Bahçelievler Belediyesinin depremin ardından Hatay Antakya'da kurduğu, her gün 3-4 bin kişilik yemek çıkartan seyyar aşevi çadırı ile seyyar mutfağı, ikramlarına ramazan boyunca da devam edecek.

Ayrıca, bölgede yaşayan depremzedelere sefer taslarıyla da iftarlık dağıtacak belediye, böylece her gün yaklaşık 10 bin kişiye yemek verecek.

- Hatay ve Malatya'da binlerce kişinin sofrasına sıcak yemek ulaştırılacak

Bakırköy Belediyesinin Hatay Samandağ'da kurduğu ve günde 5 bin kişiye sıcak yemek sunan aşevi, iftar saatlerinde de hizmet verecek. Ayrıca belediye, ilçedeki yardımseverlerle hazırladığı ramazan erzak kolilerini de depremzedelere ulaştıracak.

Başakşehir Belediyesi de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki etkinlik çadırında çocuklar için çizgi film ile sahne gösterileri, kadınlar için mukabele ve manevi sohbet programları gerçekleştirecek. Her cumartesi düzenlenecek söyleşi programında Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Vehbi Vakkasoğlu, Sıtkı Aslanhan ve Bekir Develi depremzedelerle buluşacak. Belediye, kuracağı iftar ve sahur sofraları ile her gün 12 bin kişiye sıcak yemek verecek.

- Ramazanda da "dayanışma iklimi" hakim olacak

Beykoz Belediyesi, "kardeş şehirleri" Hatay ve Malatya'da ramazanı dayanışma iklimiyle yaşatacak.

Belediye, Hatay Kırıkhan'da 2 bin, Malatya Akçadağ'da 1500 kişiye iftar verecek. Deprem sonrası geçici yaşam alanlarında kalan Hataylı çocuklara yönelik renkli gösteriler, yetişkinler için de ramazan söyleşileri düzenlenecek.

Beylikdüzü Belediyesinin Hatay İskenderun'da kurduğu, 3 binden fazla depremzedenin yaşadığı "Beylikdüzü Tek Yürek" çadır kentinde, günde 3 öğün yemeğin verildiği yemekhanede, iftar ve sahurluk da hazırlanacak.

Belediye, çocuk oyun alanı ve gezici kütüphanesi ile tiyatro, sinema, kukla gösterileri gibi sosyal aktiviteler yaparak, çocukları depremin olası travmasından uzaklaştırmak için çalışacak.

- Mobil aşevi araçlarıyla iftarlık ve sahurluk dağıtılacak

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki Beyoğlu Yardım Merkezi'nde bulunan 400 kişilik aşevinin yanı sıra kent merkezinin farklı noktalarındaki çadır ve konteyner kentler ile mahallelerde iftar ve sahur sofraları kuracak. Bu sofralarda her gün 15 bin kişiye yemek verilecek.

Yine belediyenin Dulkadiroğlu'ndaki yardım merkezinde faaliyet gösteren fırında, her gün pişirilen 15 bin ekmek, depremzedelere dağıtılmaya devam edilecek.

Üç mobil aşevi aracı da ramazan boyunca farklı bölgeleri ziyaret edip depremzedelere iftarlık ve sahurluk dağıtacak.

Öte yandan, çocuklar için hazırlanacak sahnede, iftar öncesi ve sonrası kukla ile tiyatro gösterileri ve çizgi filmler başta olmak üzere çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

- Zekatlar afetzedelere ulaştırılacak

Büyükçekmece Belediyesinin depremin ilk günlerinde Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu iki seyyar mutfak, ramazanda depremzedelere iftar ve sahurda yemek hazırlayacak.

Belediye, gelenekselleşen Büyükçekmece Mahalle İftarları'nı yapmayarak, onun yerine afet bölgelerindeki insanlara erzak kolisi dağıtacak. Ayrıca, Büyükçekmece'de ikamet eden vatandaşların zekatları da afetzedelere ulaştırılacak.

- Mobil büfe aracıyla ikramlıklar sunulacak

Çekmeköy Belediyesinin Kahramanmaraş Afşin'deki konteyner kentinde 2 bin 500 kişiye yemek hazırlayan aşevi, iftar ve sahurda da hizmet verecek. Aşevi, iftar ve sahur dışında gün boyu faaliyetlerini sürdürecek.

Mobil büfe aracı ise vatandaşlara çay, kahve, çocuklara meyve suyu, bisküvi ve çikolata ikram edecek.

Ayrıca çocuklar için tiyatro, animasyon ve ortaoyunu ile Karagöz-Hacivat, jonglör, kukla, sihirbaz ve bubble gösterilerinin yanında yüz boyama, sosis balon ile kitap boyama atölyeleri yapılacak.

Etkinliklerde çocuklara şapka, balon, oyuncak, boyama kitabı, kuru boya, günlük ve kalemlik seti ile hijyen kiti verilecek, patlamış mısır, Osmanlı macunu ile şerbeti ve pamuk şekeri ikram edilecek.

- Adıyaman'da her akşam 2 bin kişiye 4 çeşit yemek

Esenler Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı'nda ramazan ruhunu yaşatabilmek ve yaraları sarabilmek için bin kişiye iftar ve sahur verecek. Her akşam 2 bin kişilik 4 çeşit yemekten oluşan iftarlıklar evlere ulaştırılacak.

Belediye dini, kültürel ve sosyal çok sayıda etkinlikle Gölbaşı'nda ramazanın buruk geçmemesi için çalışacak.

- Gaziantep'te her gün bir köyde iftar programı

Esenyurt Belediyesi, Hatay'da yaptığı yardımlarına ramazanda da devam edecek. Ayrıca, iftar ve sahur için hazırlanan gıda kolileri depremzedelere ulaştırılacak.

Eyüpsultan Belediyesi, Gaziantep İslahiye'de her gün bir köyde iftar programı organize edecek. İftar programlarında çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilirken hediyeler de dağıtılacak. Ayrıca belediye ekipleri, Kahramanmaraş ve Malatya'da da iftar programları düzenleyecek.

- Hatay ve Kahramanmaraş'ın köylerine gıda kolileri ulaştırılacak

Fatih Belediyesi, Hatay Kırıkhan ve Kahramanmaraş Elbistan'da afetin ilk gününden itibaren yaptığı gıda ve giyim desteğine devam edecek. Ramazan boyunca dağıtacağı gıda kolilerini özellikle köylere ulaştıracak belediye, günlük ihtiyaca göre ekmek ve pide dağıtacak. Çocuklara bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edecek belediye, ibadete açık camilerin iç ve dış temizliklerini de düzenli yapmayı sürdürecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki çadır kentte biner kişilik sahur ve iftar verecek. Çocuklar için ramazanın ruhuna uygun çocuk oyunları, sahne ve sinema etkinlikleri düzenlenecek, yetişkinlere yönelik etkinlikler yapılacak.

- "Neşeli Çocuklar Çadırı" eğitsel ve sanatsal aktivitelerle dolu olacak

Güngören Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 500 kişilik çadır kentte sahur ve iftar yemeği verecek. Ayrıca Güngören Tiyatro Akademisince belediyenin "Neşeli Çocuk Çadırı"nda etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, farklı oyunlar ve çalışmalar içeren oryantasyon etkinlikleri, hikaye saatleri, kitap boyama, resim, yüz boyama ve becerikli eller atölyeleri, tiyatro oyun etkinliği, gençlik sinema filmi gösterimi, eğitsel, görsel, zihinsel ve güldürü üzerine drama etkinlikleri, ateş başı müzik dinletisi, çocuk ve aile sineması gibi aktivitelerin yanı sıra oluşturulan langırt, mini futbol, voleybol alanlarında da mini turnuvalar düzenlenmesi planlanıyor.

- Hatay ve Malatya'daki aşevleri binlerce kişilik sıcak yemek hazırlayacak

Kadıköy Belediyesi, depremin ardından Hatay ve Malatya'daki sıcak yemek dağıtımını sahur ve iftarda da sürdürecek.

Kağıthane Belediyesi, Malatya Battalgazi'de bin kişilik iftar çadırı kuracak.

Kartal Belediyesi ise Hatay'ın iki farklı noktasına kuracağı çadırlarda günlük 2 bin kişilik iftar verecek.

Küçükçekmece Belediyesinin Hatay Samandağ'daki aşevinde, ramazanda da yemek dağıtılacak. "Oyun Sokağı"nda ise kreş öğretmenleri gözetiminde çocuklar için, öğrenirken eğlenecekleri aktiviteler yapılacak.

- "Askıda erzak" kampanyasındaki yardımlar Hatay'a ulaştırılacak

Pendik Belediyesi, Hatay Antakya'daki köylerde her gün iftar sofrası kuracak, ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri dağıtacak. Ayrıca belediye, Pendik Kaymakamlığı ile ortak yürüttüğü "Askıda erzak" kampanyası kapsamında ilçedeki yardımseverlerin, belirlenen marketlerden alıp erzak kutularına bıraktığı gıda ve hijyen ürünlerini deprem bölgesine sevk edecek.

- Gönüllülerin yardımları afet bölgesindeki aşevlerinde değerlendirilecek

Sancaktepe Belediyesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kuracağı çadırda her akşam depremzedelere iftar verecek. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ramazan süresince belirlenen zamanlarda orucunu afetzedeler ile açacak. Ayrıca belediye, hem çocuklara hem de yetişkinlere özel kültürel etkinliklerle ramazanın manevi havasını deprem bölgesinde yaşatacak.

Sarıyer Belediyesi de Hatay'da barınma ve yardım malzemelerinin depolanması için kurduğu 400 metrekarelik sahra çadırını iftar vermek için kullanacak.

Arsuz ve Defne'de kurduğu 2 aşevinde 3 öğün yemek hizmetinin yanı sıra iftar ve sahur da verecek belediye, her yıl ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı gıda kolilerini bu sene deprem bölgesindekilere dağıtacak. Ayrıca belediye, gönüllülerin her ramazanda kendilerine ulaştırdığı yardımların bir bölümünü de afet bölgesindeki aşevlerinde değerlendirecek.

- İftar ve sahurda Hatay'ın köylerindeki 2 bin 500 depremzedeye yemek ikramı

Silivri Belediyesi, Kaymakamlık işbirliğinde Hatay'ın Belen, Kumlu ve Defne ilçelerindeki 3 köyde kurduğu 270 çadırda konaklayan yaklaşık 2 bin 500 depremzedeye her gün iftar ve sahur verecek. Belediye, çocuklar için çadır köylerde eğlenceli aktiviteler de düzenleyecek.

Sultanbeyli Belediyesi, Hatay'ın Kırıkhan ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçelerinde kuracağı çadırda iftarlık ve sahurluk ikram edecek.

Sultangazi Belediyesi ise Adıyaman'da kurduğu konteyner yaşam alanında günlük 1500 kişiye iftar ve sahur verecek. Belediye, günlük ürettiği 10 bin ekmeği bölge halkına dağıtmayı sürdürecek.

Şile Belediyesi, Hatay'ın Antakya ilçesinde ve köylerinde iftarlık malzemeler içeren yardım kolileri dağıtacak. Bölgedeki çocuk ve gençlere yönelik Hacivat-Karagöz, meddah, orta oyunu gibi etkinlikler düzenleyecek belediye deprem bölgesinde gıda kolisi dağıtacak.

- Özel menüler hazırlanacak

Tuzla Belediyesi, depremlerin ardından çalışmalar yürüttüğü Hatay Kırıkhan'da, depremzedelerin sahur ve iftar vaktinde sıcak yemeğe erişiminin kolaylaşmasını sağlayacak. Belediye, günlük öğün olarak aşevlerinde pişen sıcak yemeklerin yanı sıra iftar ve sahur için özel menüler hazırlayacak. Ayrıca ramazana özel kültür sanat etkinlikleri Kırıkhan'a taşınacak.

- Onikişubat'ta 10 bin kişiye iftar verilecek

Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kurduğu yaşam merkezinde 7 bin, ilçe genelindeki 2 merkezde de 3 bin olmak üzere her gün 10 bin kişiye iftar verecek.

Belediyenin "Bir koli de sizden olsun" kampanyası kapsamında topladığı yardımlar ile hayırseverlerin bağışladığı ramazan kolileri, depremzedelere dağıtılacak.

Öte yandan, yaşam merkezinde kurulan sahne ve etkinlik tırı sayesinde bölgede her gün farklı aktiviteler hayata geçirilecek. Çocuklar, tırda düzenlenecek Karagöz-Hacivat, palyaço, sahne gösterileri ve interaktif oyunlarla eğlenecek.

- İskenderun'da 300 bin kişiye iftar, 150 bin kişiye sahur

Üsküdar Belediyesi, her yıl ilçede hazırladığı "gönül sofralarını" bu sene İskenderun'da kuracak. Bu kapsamda belediye, her gün 10 bin kişilik iftar, 5 bin kişilik sahur verecek.

Ramazan boyunca toplamda 300 bin kişiye iftarlık, 150 bin kişiye sahurluk dağıtılacak.

Aynı zamanda, hazırlıkları bitmek üzere olan ramazan çadırı da ay boyunca kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Zeytinburnu Belediyesi ise Gaziantep Nurdağı'nda kurduğu Mehmet Camlı Aşevi'nde, ramazanın ilk gününde Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımıyla bin kişilik iftar vermeyi planlıyor.