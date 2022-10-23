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İstanbul Barosu seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı

İSTANBUL Barosu Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı. 

23 Ekim 2022 Pazar 12:13
İstanbul Barosu seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısının birinci oturumu dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Genel kurulun ikinci gününde sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri için avukatlar Kongre merkezine geldi. Genel kurulda 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarışıyor. Adaylar ve grupları şöyle; Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarışıyor. Seçimlerde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, oy işlemi için 144 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul BarosuBaroAvukatOlağan Genel KurulSeçimOy
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