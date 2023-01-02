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İstanbul Anadolu Yakası’nda sis etkili oluyor 

İstanbul Anadolu Yakası’nda senenin ilk iş gününde sabahın erken saatlerinde sis etkili oluyor. 

02 Ocak 2023 Pazartesi 09:01
İstanbul Anadolu Yakası’nda sis etkili oluyor 

İstanbul, Anadolu Yakası ve İstanbul Boğazı’nda senenin ilk iş gününde sabah erken saatlerinde sis etkili oluyor. Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde yoğun bir şekilde görülen sisin, görüş mesafesini de düşürdüğü görüldü. Yoğun sis nedeniyle D-100 Karayolu’nda sürücüler kontrollü ve yavaş bir şekilde ilerledi. 

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLERDE AKSAMA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir." denildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAnadolu YakasıSisSabiha Gökçen HavalimanıUçakSeferIptal
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