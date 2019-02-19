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İstanbul'a kar sürprizi

İstanbul'da hafta sonu kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.

İstanbul'a kar sürprizi

İstanbul'da hafta sonu kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.

19 Şubat 2019 Salı 15:08
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İstanbul'a kar sürprizi

 İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak. Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek. Cuma günü yağmur başlıyor. Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarSürprizönce VatanHaftasonu
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ