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İstanbul'a en çok hangi ülkeden turist geldi?

İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi

İstanbul'a en çok hangi ülkeden turist geldi?

İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:00
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İstanbul'a en çok hangi ülkeden turist geldi?

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması da belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul’a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi.

Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti. Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti. 

ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ 

Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı.İstanbul’da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi.

EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDI

İstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı.Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı.Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı. 

ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTI

Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu. 

ARAP ÜLKELERİNDEN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI(OCAK-EYLÜL)

1.IRAK:545.905

2.SUUDİ ARABİSTAN: 385.013

3.KUVEYT: 279.081

4.ÜRDÜN: 262.532

5.CEZAYİR: 212.429

6.LÜBNAN: 199.277

7.LİBYA: 190.007

8.FAS: 161.958

9.SURİYE: 139.576

10.MISIR: 125.360

11.TUNUS: 121.170

12.KATAR: 74.839

13.UMMAN: 62.189

14.BAHREYN: 54.923

15.FİLİSTİN: 45.614

16.YEMEN: 30.023

17.B.A.E:24.820

18.SUDAN:12.854

İSTANBUL’A OCAK-EYLÜL DE GELEN YABANCILAR SIRALAMASI(İLK 52)

1.ALMANYA: 858.128

2.IRAN: 687.550

3.IRAK: 545.905

4.RUSYA FEDERASYONU: 512.318

5.FRANSA: 387.763

6.SUUDI ARABISTAN: 385.013

7. INGILTERE: 367.096

8. AMERIKA B.D.: 358.765

9. ÇİN HALK CUM: 300.603

10.KUVEYT: 279.081

11.ÜRDÜN: 262.532

12.UKRAYNA: 250.543

13.HOLLANDA: 227.187

14.ISRAIL: 222.831

15.TÜRKMENISTAN: 216.322

16.CEZAYIR: 212.429

17.ITALYA: 212.368

18.LÜBNAN: 199.277

19.LIBYA: 190.007

20.AZERBAYCAN: 186.262

21.ÖZBEKISTAN: 174.228

22.FAS: 161.958

23.ISPANYA: 153.603

24.KAZAKISTAN: 153.117

25.KORE CUM. (GÜNEY): 144.230

26.SURIYE: 139.576

27.HINDISTAN: 133.992

28.ISVEÇ:132.688

29.MISIR: 125.360

30.AVUSTURYA:122.527

31.TUNUS: 121.170

32.BELÇIKA: 105.914

33.ROMANYA: 103.611

34.ISVIÇRE: 100.885

35.PAKISTAN: 91.814

36.KANADA: 86.841

37.ENDONEZYA: 83.249

38.K.K.T.C: 82.031

39.TAYVAN: 80.761

40.YUNANISTAN: 77.466

41.KIRGIZISTAN: 76.050

42.KATAR: 74.839

43.AVUSTRALYA: 68.699

44.BULGARISTAN: 68.557

45.JAPONYA: 68.336

46.DANIMARKA: 67.692

47.MALEZYA: 66.477

48.BREZILYA: 65.483

49.OMAN: 62.189

50.BAHREYN: 54.923

51.HAYMATLOS: 52.454

52.ARJANTIN: 49.479 

DHA

Son Güncelleme: 02.11.2019 04:23
Anahtar Kelimeler:
Turistİstanbul
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