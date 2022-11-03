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İstanbul'a barajlarda doluluk oranı düşüyor

İSTANBUL'u besleyen barajlarda doluluk oranı düştü, İSKİ'den tasarruf çağrısı geldi. Toplam su seviyesinin yüzde 40,02 olduğu barajların tek kaynak görülmemesi gerektiğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Yağışları, kentin belli bölgelerindeki su toplama haznelerinde barındırarak  toplamamız gerekiyor" dedi. Türkiye'nin şiddetli bir kuraklık yaşadığını da vurgulayan Demirhan, Ege hariç tüm bölgelerde kar yağışının azalacağının öngörüldüğünü söyledi.

03 Kasım 2022 Perşembe 11:29
İstanbul'a barajlarda doluluk oranı düşüyor

İstanbul'da Eylül ve Ekim ayında beklenen yağışlar gerçekleşmedi, megakenti besleyen 10 barajdaki su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 Kasım itibarıyla 10 barajdaki toplam su seviyesinin yüzde 40,02 olduğunu açıkladı. Alibeyköy Barajı, doluluk oranlarında en çok düşüş yaşanan barajlardan oldu. Geçtiğimiz aylarda baraj suları ile kaplı olan alanların bugünlerde kuraklık nedeniyle bataklık haline dönmesi, drone ile havadan görüntülendi. İSKİ'nin verilerine göre Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 23,25, Büyükçekmece'de yüzde 46,82, Darlık'ta 42,05, Elmalı'da yüzde 43,75, Istrancalar'da yüzde 27,8, Kazandere'de 27,79, Ömerli'de yüzde 43,17, Pabuçdere'de yüzde 4,47, Sazlıdere'de yüzde 44,17, Terkos'ta ise yüzde 43,5 oldu. 

İSKİ'DEN 21 MADDELİK TASARRUF ÇAĞRISI 

Düşüşün ardından İSKİ'den önemli bir uyarı da geldi. İSKİ, su kullanımına ilişkin 21 maddelik bir metin paylaşarak tasarruf çağrısı yaptı. Gereksiz harcanan su miktarının en aza indirilmesi, akıtan muslukların tamir edilmesi, banyoda geçirilen sürenin bir dakikaya indirilmesi gibi önerilerin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi: "İstanbul'da kısa vadede bir susuzluk problemi yaşanması öngörülmemekle birlikte barajların doluluk oranı ne olursa olsun, küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerekiyor."  

YAĞIŞLARIMIZDAN FAYDALANAMIYORUZ 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritalarını hatırlatarak, "4 yıllık haritaya bakarsak, şiddetli bir kuraklık olduğunu görüyoruz. Yağışları sadece şehirlerdeki barajlarda değil, kentin belli bölgelerindeki su toplama haznelerinde barındırarak da toplamamız gerekiyor. Çünkü yağışlar, şu an beton arazilere ve asfalt yüzeylere geliyor, ardından akışa geçip atık su olarak denizlere karışıyor. Yağışlarımızdan faydalanamıyoruz. Tek su toplama kaynağımız, barajlar olmamalı" dedi.  

KAR YAĞIŞI EGE HARİÇ TÜM BÖLGELERDE AZALACAK 

Kar yağışı ile ilgili de son tahminleri paylaşan Demirhan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, aralık ayında yağışlar ortalama seviyede olabilir. Ancak La Nina ikliminin etkisi de yüksek olacaktır. Kasım ile ocak ayı arasındaki kar yağışlarında, Ege hariç tüm bölgelerde azalma bekleniyor. Öngörüler bu yönde. Şu anda kuraklık olan bölgelerde, bu kış da kar yağışının az olması bekleniyor" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBarajSuKuraklık
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