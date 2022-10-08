Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
Uçak satış ihalesine davet
Uçak satış ihalesine davet
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul 2 Nolu Baro seçimleri ertelendi

İSTANBUL 2 Nolu Baro Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15-16 Ekim tarihine ertelendi. 

08 Ekim 2022 Cumartesi 14:22
İstanbul 2 Nolu Baro seçimleri ertelendi

İstanbul 2 Nolu Baronun birinci Genel Kurulu bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Baronun mevcut başkanı Avukat Yasin Şamlı geçtiğimiz günlerde yeniden baro başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Stajyer avukatlarla birlikte 3 bin 115 üyesi olan İstanbul 2 Nolu Baro Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15-16 Ekim tarihine ertelendi. 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı genel kurul ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 


"İNŞALLAH GENEL KURULUMUZU 15-16 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Mevcut başkan ve başkan adayı olan avukat Yasin Şamlı, "İstanbul 2 Nolu Baro olarak 8-9 Ekim'de eğer nisap sağlanamazsa 15-16 Ekim'de 2. Olağan Genel Kurulumuzu yapmak üzere karar aldık. Tehamül gereği birinci toplantıda nisap genellikle sağlanamıyor. Nisap dediğimiz oy kullanacak üyelerimizin yarıdan bir fazlasının gelmesi gerekiyor. Bütün seçimler gelenek haline geldiği için ikinci genel kurulda yapılıyor. Bugünde öyle oldu. Nisap sağlanamadığı için tutanağımızı tutuk. İnşallah genel kurulumuzu 15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Şu anda baroda oy kullanabilecek listedeki avukat sayımız 2 bin 558 üyemiz oy kullanabilecek. Toplam üye sayımız ise stajyerlerimiz ile birlikte 3 bin 115. Şu ana kadar başka başkan adayımız olmadı. Ama her an aday çıkma ihtimali olabilir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul 2 Nolu BaroSeçimBaroAvukat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda batan teknedekileri deniz polisi kurtardı
Beyoğlu'nda batan teknedekileri deniz polisi kurtardı
Kağıthane’de Can Dostlar Ofisi açılıyor
Kağıthane’de Can Dostlar Ofisi açılıyor
Başakşehir’de park ve yürüyüş yolunda yenileme çalışması başlatıldı
Başakşehir’de park ve yürüyüş yolunda yenileme çalışması başlatıldı
İstanbul'da depoya kaçak içki operasyonu
İstanbul'da depoya kaçak içki operasyonu
Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feminİstanbul başladı 
Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feminİstanbul başladı 
Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı
Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı
Ekrem İmamoğlu: "Burada 3 bin yıllık kimlik var"
Ekrem İmamoğlu: "Burada 3 bin yıllık kimlik var"
Sarıyer'de öğrenci yurdunun çatısından düşen üniversiteli öldü
Sarıyer'de öğrenci yurdunun çatısından düşen üniversiteli öldü
Suç örgütü lideri Sarıyer'de yakalandı
Suç örgütü lideri Sarıyer'de yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول