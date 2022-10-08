İstanbul 2 Nolu Baro seçimleri ertelendi

İstanbul 2 Nolu Baronun birinci Genel Kurulu bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Baronun mevcut başkanı Avukat Yasin Şamlı geçtiğimiz günlerde yeniden baro başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Stajyer avukatlarla birlikte 3 bin 115 üyesi olan İstanbul 2 Nolu Baro Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15-16 Ekim tarihine ertelendi. 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı genel kurul ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"İNŞALLAH GENEL KURULUMUZU 15-16 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Mevcut başkan ve başkan adayı olan avukat Yasin Şamlı, "İstanbul 2 Nolu Baro olarak 8-9 Ekim'de eğer nisap sağlanamazsa 15-16 Ekim'de 2. Olağan Genel Kurulumuzu yapmak üzere karar aldık. Tehamül gereği birinci toplantıda nisap genellikle sağlanamıyor. Nisap dediğimiz oy kullanacak üyelerimizin yarıdan bir fazlasının gelmesi gerekiyor. Bütün seçimler gelenek haline geldiği için ikinci genel kurulda yapılıyor. Bugünde öyle oldu. Nisap sağlanamadığı için tutanağımızı tutuk. İnşallah genel kurulumuzu 15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Şu anda baroda oy kullanabilecek listedeki avukat sayımız 2 bin 558 üyemiz oy kullanabilecek. Toplam üye sayımız ise stajyerlerimiz ile birlikte 3 bin 115. Şu ana kadar başka başkan adayımız olmadı. Ama her an aday çıkma ihtimali olabilir" dedi.