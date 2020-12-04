İSTAD: Fransa’nın kararını kınıyoruz

İSTAD-İstanbul Türkiye Azerbaycan dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu, “Fransa’nın Karabağ’a ilişkin kararı yok hükmündedir” dedi.

Fransa’nın, Dağlık Karabağ kararını kınıyoruz

Fransa Senatosu ve Fransa Ulusal Meclisi büyük bir skandala imza attı. Ulusal Meclis, uluslararası hukuka göre; Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İSTAD-İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği başkanı Sefer Karakoyunlu yaptığı açıklamada; “Fransa’nın almış olduğu siyasi kararı kınıyoruz. Fransız Senatosu ve Ulusal Meclisi yanlı karar alarak, bütün dünyaya rezil olmuşlardır. Ermenistan’ın bile tanımadığı, sözde Dağlık Karabağ nasıl olur da, AGİT Minsk Grubu eş başkanı bir ülke tarafından tanınır bu çok büyük bir skandaldır. Fransa Senatosu bu durumu görmezden gelse de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Fransa Senatosu ve meclisinin aldığı karar yok hükmündedir. Avrupa Güvenlik iş teşkilatı Minsk Grubu eş başkanı Fransa 28 yıldır çözülmesi gereken Dağlık Karabağ problemini çözme yönünde adım atmayarak, tam tersine problemi kangrenleştirmiş ve binlerce masum insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu açıdan Fransa’nın taraflı tutumu sorgulanmalı ve AGİT Minsk grubundan derhal çıkarılmalıdır. Fransa’nın almış olduğu yanlış kararı ve Türk düşmanlığını kınıyoruz” dedi.