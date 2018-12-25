Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
216.220
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.6987
EURO
6.0421
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine...
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Silikozis tedavisinde yeni bir umut ışığı
Silikozis tedavisinde yeni bir umut...
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki...

İSKİ'den 'don' uyarısı

İSKİ, İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasından dolayı düşen sıcaklar nedeniyle, gece saatlerinde sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.

İSKİ'den 'don' uyarısı

İSKİ, İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasından dolayı düşen sıcaklar nedeniyle, gece saatlerinde sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.

25 Aralık 2018 Salı 13:28
8 Okunma
İSKİ'den 'don' uyarısı

İSTANBUL

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), etkili olan soğuk hava dalgasından dolayı düşen sıcaklar nedeniyle, gece saatlerinde sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği belirtilerek, su sayaç ve tesisatlarının, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabildiği ifade edildi.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekilerek, açıkta bulunan su borularının soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılması ve yalıtım malzemesiyle izole edilmesi önerisinde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
IskiDon Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
İSTANBUL'DA SOKAK SATICILARINA ŞAFAK BASKINI: 40 GÖZALTI  
İSTANBUL'DA SOKAK SATICILARINA ŞAFAK BASKINI: 40 GÖZALTI  
SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA BARAKA YANGINI 
SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA BARAKA YANGINI 
AKOM'dan kar yağışı uyarısı
AKOM'dan kar yağışı uyarısı
Alman Lisesi’nin 100. yılı kutlandı
Alman Lisesi’nin 100. yılı kutlandı
'Sporu tabana yaymak için çalışacağız'
'Sporu tabana yaymak için çalışacağız'
İstanbul'da suç örgütüne operasyonda çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyonda çok sayıda gözaltı
İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak
İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak
Kadıköy'de yangın: 2 ölü
Kadıköy'de yangın: 2 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ