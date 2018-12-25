İSKİ'den 'don' uyarısı

İSTANBUL

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), etkili olan soğuk hava dalgasından dolayı düşen sıcaklar nedeniyle, gece saatlerinde sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği belirtilerek, su sayaç ve tesisatlarının, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabildiği ifade edildi.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekilerek, açıkta bulunan su borularının soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılması ve yalıtım malzemesiyle izole edilmesi önerisinde bulunuldu.