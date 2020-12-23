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Işıkları kapatıp kaçmaya çalıştı

Esenyurt'ta, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği için defalar mühürlenen bir bilardo salonuna polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında çok sayıda kişiye ceza işlemi uygulanırken, salonun içinde bulunan gençler polisi görünce ışıkları kapatıp kaçmaya çalıştı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 09:09
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Işıkları kapatıp kaçmaya çalıştı

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt'un Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir bilardo salonunda yaşandı.  Edinilen bilgiye göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen tedbirler sebebiyle kapalı olması gereken bilardo salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düzenlenen baskında polis ekipleri, bilardo oynayan çok sayıda genci yakaladı. 

IŞIKLARI KAPATIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yakalanan gençler ise polisten kaçmaya çalıştı. Karşılarında polisi gören gençler bilardo salonun arka kapısına koşup, elektrik şalterlerini indirdi. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan gençler ile polis ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşanırken, kaçanlar hemen yakalandı.

Polis ekipleri, yakalanan gençlere para ceza kesti. Ayrıca işletmenin daha önce de koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen tedbirleri ihlal ettiği gerekçesi ile mühürlendiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtBilardoKoronavirüsPandemiPolis
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