İSFANBUL Tema Park’tan Öğretmenler Günü’ne özel indirim

İSFANBUL Tema Park, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük katkıyı sağlayan öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü, özel bir indirimle kutlayacağını duyurdu. Bu kapsamda öğretmenler, 25-30 Kasım tarihleri arasında İSFANBUL Tema Park gişeden, öğretmen kimliklerini ibraz ederek yapacakları bilet alımlarında yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

İndirime ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Öğretmenler, 120 bin metrekare açık alanda kurulu 7’den 70’e her yaştan eğlence tutkununa unutulmaz bir adrenalin ve macera yaşatmak için tasarlanan eğlence ünitesiyle doyasıya eğlenirken bilgi dolu ünitelerle de geleceğin yetişkinleri için yeni vizyonlar belirleyebilecek. 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4'üncü roller coasterı seçilen Nefeskesen’in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest adrenalin sever öğretmenlerin yeni tutkusu olacak. Öğretmenler ayrıca 30 Kasım’a kadar Jungle İstanbul 3’lü macera biletlerini de yüzde 50 indirimle alabilecek."

"ÖĞRETMENLERİMİZE OLAN VEFAMIZI GÖSTERMEK İSTEDİK"

İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “Tema Park olarak, çocuklarımızın ve dünyamızın aydınlık bir geleceğe hazırlanmasında en önemli rolü üstlenen öğretmenlerimizi, kendilerini mutlu ve özel hissedecekleri Öğretmenler Günü’nde biz de unutmadık. 25 ila 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak şekilde hayata geçirdiğimiz indirim kampanyamızla öğretmenlerimize olan vefamızı göstermek istedik. Bu sayede öğretmenlerimizin eğlenerek mutlu olmaları, öğrencilerine umut dolu yeni bir vizyon ve hayat görüşü çizmelerini amaçladık. Medeniyetin yol göstericisi olan öğretmenlerimizi tema parkımızda ağırlamak ve onların sevincini görmekten büyük bir mutluluk duyacağız” dedi.