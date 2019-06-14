İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence

İSTANBUL- Türkiye’nin ilk tema parkını bünyesinde bulunduran, İstanbul’un gözde alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi İsfanbul’da, Karne sevinci ve Babalar Günü’ne özel macera dolu bir gün yaşanacak. Kutlamaları, karnesini getiren öğrencilere biletlerde yüzde elli indirim ile taçlandıracak İsfanbul Tema Park, binlerce eğlence tutkununu ağırlayacak.

Babalar Günü’ne özel sıra dışı bir hediye arayanlara eğlenceli bir alternatif sunan İsfanbul Tema Park, yediden yetmişe herkese hitap eden macera dolu ve öğretici üniteleri ile ailece Babalar Günü coşkusunu yaşatacak.

Karne sevinci ile birleşen Babalar Günü coşkusunu bir arada yaşamak isteyen aileler İsfanbul Tema Park’ın eğlenceli dünyasında maceraya doyacak. 14 – 30 Haziran tarihleri arasında İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul gişelerine karneleri ile başvuran 4 – 18 yaş arası öğrenciler ve aileleri, biletlerini yüzde elli indirimli alma fırsatı yakalayarak ailece eğlenceli, unutulmaz bir gün geçirecek.

Ailece eğlence temasını vurgulayarak Family Coaster konsepti ile geri dönen Maceraperest ünitesi, dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı olan Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, efsanevi King Kong, çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri sayesinde babalar çocukları ile dopdolu bir gün geçirecek.

Haber: Elif Hayvalı