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İş makinesinin üzerine bina çöktü

İş makinesinin üzerine yıkımını yaptığı bina çöktü

İş makinesinin üzerine bina çöktü

İş makinesinin üzerine yıkımını yaptığı bina çöktü

28 Şubat 2019 Perşembe 17:43
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İş makinesinin üzerine bina çöktü

İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta iş makinesinin üzerine yıkımını yaptığı 3 katlı bir bina çöktü. İş makinesinin operatörü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sultaniye Mahallesi, 834 sokaktaki bulunan ve yenisinin yapımı için müteahhit tarafından yıkım çalışmaları devam eden 3 katlı bir bina, iş makinasının üzerine çöktü. Enkazın altında kalan iş makinasının operatörü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan operatörün ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çöken binanın olduğu sokak tedbir amacıyla kapatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iş MakinesiEsenyurt
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