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İran Başkonsolosluğu önünde 'Mahsa Amini' protestosu

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:37
İran Başkonsolosluğu önünde 'Mahsa Amini' protestosu

İSTANBUL - İran'da Mahsa Amini'nin şüpheli şekilde ölümü, İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Eylemde İranlı kadınlar saçlarını kesti.

İran'da polis tarafından gözaltına alındıktan sonra geçen cuma günü hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü 

İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Fatih Ankara Caddesi önünde toplanan kadınlar, Mahsa Amini için dünya genelinde yapılan eylemlere destek vererek saçlarını kesti. 

Eylemde, İranlı kadınlar adına konuşan Pita Seperniyan, "10 senedir ben Türkiye'de tek başıma yaşıyorum. Neden kendi toprağımdan uzağım? Çünkü bize hak vermiyorlar. Bizim seçimimiz yok. Her şeyimize  karışıyorlar. Bu konsolosluğa bile örtüsüz giremiyoruz. Türkiye'ye rica ediyoruz. Bunları bu topraktan çıkarsınlar" dedi. 


 

"BANA SPOR YAPMAYA İZİN VERMEDİLER"

Eylemde İranlı kadınlar, Türkiye'ye neden geldiklerini anlattılar. 

İran'da spor yapması engellendiği için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Meryem adlı kadın, "Ben İran'da yaşayamadım. Kadın olarak yaşayamadım, sporcu olarak yaşayamadım. Bana spor yapmaya izin vermediler. Çünkü bir kadınım. Bizim kızımızı 22 yaşında öldürdüler çünkü bizim gibi giyinmek istedi" diye konuştu.


 

"SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ BİTMEDİ"

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş ise, "Polis karakoluna götürülen Mahsa, aynı gece hastaneye kaldırıldı ve oradan da ölüm haberi geldi. Amini'nin başına aldığı darp nedeniyle beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği kesinleşti. Söyleyecek sözümüz bitmedi"dedi. 


 

"ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ"

İran'da baskı gördüğü için Türkiye'ye geldiğini belirten Yasemin Ceşmini, "Bir İranlı kadın olarak tüm kadınlar için özgürlük istiyorum. Gencecik 22 yaşındaki bir kız biraz saçı gözüktüğü için öldürüldü. Özgürlük istiyoruz" dedi.

Basın açıklaması sonrası yürümek isteyen kadınlara izin verilmedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mahsa AminiİranProtestoİran Başkonsolosluğu
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