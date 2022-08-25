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İmamoğlu: Yılsonunda Haramidere'deki sorunu ortadan kaldırıyoruz

25 Ağustos 2022 Perşembe 14:47
İmamoğlu: Yılsonunda Haramidere'deki sorunu ortadan kaldırıyoruz

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yağışlarla ilgili İstanbul Su ve Kontrol Otomasyon Merkezi'nde (İSKOM) değerlendirmelerde bulundu. Boğaz hattında metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünü belirten İmamoğlu, "Küçük bir yağışta bile çok sorunlu manzaraları yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda şu an bunu oldukça minimize etmiş durumdayız. Elbette yılların birikimi sorunları bir anda çözülemiyor. Yağış gün boyu sürecek, yarın da devam edecek" dedi.

İmamoğlu, dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili İSKOM'da inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Yağışların gün içerisinde şiddetini artırmasının beklendiğini belirten İmamoğlu, boğaz hattında metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünün bilgisini verdi. Yağışların yarın da devam edeceğini kaydeden Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara hava koşullarına dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu. Binlerce noktada İBB ekiplerinin görev başında olduğunu belirten İmamoğlu, "Bazı kronik sorunlu alanların tümüne yapmış olduğumuz müdahalenin meyvesini topluyoruz diyebilirim. Küçük bir yağışta bile çok sorunlu manzaraları yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda şu an bunu oldukça minimize etmiş durumdayız. Elbette yılların birikimi sorunları bir anda çözülemiyor. Bu noktalarda çalışmalarımız halen devam ediyor" dedi. 

Yaz döneminde mazgal temizlikleri ve kanal temizliklerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan İmamoğlu, "İBB yetkisi alanında bulunan noktalarda binlerce arkadaşımız, günlerce bu temizlik noktasında hassas bir çalışma sürdürüyorlar. Bir başka özelliği de İstanbul'un özellikle kanalizasyon sisteminde, yağmur suyu alanlarıyla ilgili ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var. 39 ilçemizle de koordineli çalışıyoruz. Karşılıklı uyarılarımızı birbirimize yapıyoruz ve anlık müdahalelerde de birbirimize destek oluyoruz" diye konuştu.


 

"YILSONUNDA HARAMİDERE’DEKİ SORUNU ORTADAN KALDIRIYORUZ

Esenyurt'ta Haramidere'nin taşmasını değerlendiren İmamoğlu, "Yaklaşık 20 dakikada olan bir yağış ve özellikle arka planda havzaya düşen yağışların birikmesiyle yine kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı. Ama yine arkadaşlarım orada hazırdı. Zaten malumunuz orada bir şantiyemiz var devam eden.  Bu yılsonunda biz oradaki sorunu tümden kaldıracağız. Havzanın tamamındaki çalışmalarımızı da Haziran ayında bitireceğiz. Orada daha önce de ifade ettiğimiz gibi su havzasının, dere yatağının, imara açılması ve oraya ne yazık ki yüzlerce konutun inşa edilmesi üzerine dere yatağının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşatılan kronik sorunlarının sebebi diyebiliriz. Ancak buradaki dere yatağıyla ilgili ve havzayla ilgili sorunu tümden ortadan kaldıracak çalışmamızı etkili bir biçimde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 


 

"YAĞIŞLAR BUGÜN VE YARIN DEVAM EDECEK"

İBB İtfaiyesi, İBB Yol Bakım Dairesi Başkanlığı, İSTAÇ gibi ilgili tüm birimlerin bölgede çalıştığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Yağışlar bugün gün boyu sürecek. Akşam biraz hafiflemesi söz konusu ama yarın yine yağışın İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Bugün yoğunluğun özellikle boğaz hattında, Sarıyer civarında etkili olacağı, bir bölümü Alibeyköy ve Şile yönüne doğru ama boğaz hattı yoğunluklu bir yağış bekleniyor. İklim değişikliği meselesi çok önemli. Bugün yaşadığımız ya da anlık bize yaşattığı problemin temel kaynağı bu. İstanbul'a düşen bu yağışlar ya da yurdumuzun ya da dünyanın herhangi bir yerine düşen anlık bu yoğun yağışların ve yarattığı sorunların temelinde aslında. Şehirleşmeden tutun da tarım alanlarının yok edilişine ya da ormanların yok edilişine varıncaya kadar dünyaya verdiğimiz zararın aslında bugün de bize geri dönüşü diyebiliriz" dedi.

Öte yandan yağışlı havanın cuma öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluYağışlarIskom
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