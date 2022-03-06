İmamoğlu ve Turan’dan 'Süleymaniye' buluşması

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın daveti ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya teknik ekipler de katılarak, Süleymaniye bölgesinin ihyası için sunumlar ve istişarelerde bulunuldu.

Toplantının ardından Süleymaniye’de saha gezisinde bulunan iki başkan basına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU: FATİH BELEDİYESİ İLE EN ÜST SEVİYEDE ÇALIŞMA ORTAYA KOYACAĞIZ”

Ev sahipliğinden dolayı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’a teşekkür eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye’nin kentin ve ülkenin ortak değeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Toplantımızın ana felsefesi, bu duygunun üzerine oturuyor. Konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi bu bağlamda yaptık. Süleymaniye’yi gerçek anlamda tarihi kimliğine, maksimum oranda kavuşturabilme ve ortak çabayı gösterebilme konusunda ‘maksimum kararlılık’ karanını aldık. Yani hem biz hem de Fatih Belediyesi, en üst seviyede çalışmayı ortaya koyacağız. Tabii biz, Süleymaniye’yi tek bir binaya sıkıştırmayı asla istemiyoruz. Çünkü, mesele Süleymaniye’nin genelidir. Zaten ilgili binayla da ilgili İlim Yayma Vakfı’nın da maksimum fedakarlığı ve sürecin düzeltilmesi hususunda hiçbir tereddüdümüz kalmamıştır. Bu konu artık bir daha münazara edilmemelidir. Bundan sonra hem Büyükşehir Belediyemizin hem de Fatih Belediyesi’nin teknik ekipleri bir araya gelecekler, bu alanda ortak bir masa kurarak çalışmalarını yürüteceklerdir.”

FATİH BELEDİYE BAŞKANI TURAN: SÜLEYMANİYE HEPİMİZİN ORTAK VE SİYASET ÜSTÜ BİR DEĞERİDİR

Toplantının ve istişarenin faydalı olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Süleymaniye bölgesinin sadece yöneticilerin değil tüm vatandaşların duyarlı olması gereken bir konu. Süleymaniye hepimizin ortak ve siyaset üstü bir değeridir. Büyükşehir Belediyesi’nden ve Fatih Belediyemizden teknik heyetlerimizle birlikte konuyu detaylı istişare ettik ve ortak bir masa kurarak çalışmalarımıza devam etme kararı aldık. İlim Yayma Vakfı da ilk günden itibaren Süleymaniye ile ilgili hassasiyetini duyarlılığını açıklayarak gerekli fedakarlığı yapacağını da belirtmişti. Zaten Süleymaniye bölgesi sadece bir binaya indirgenecek bir konu değildir. Topyekûn ele alınması ve iş birliğiyle çalışılması gereken, hepimizin ortak ve siyaset üstü değeridir. En önemli amacımız gelecek nesillerimize daha iyi bir Süleymaniye bırakmaktır” dedi.