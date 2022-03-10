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İmamoğlu: Trafiği hafif görüp özel araçla sahaya çıkmayın

10 Mart 2022 Perşembe 12:39
İmamoğlu: Trafiği hafif görüp özel araçla sahaya çıkmayın

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz, şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp, özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Toplu taşımaları tercih etsinler" dedi.

İmamoğlu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile ilgili alınana tedbirleri açıkladı. AKOM'da alınan tedbirlerle ilgili basın açıklaması yapan İmamoğlu kar yağışının dört gün sürmesi beklendiğini belirtti.

Kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceğini söyleyen Ekrem İmamoğlu "Kuzeyde kalan ilçelerimizde 20 santimetreye kadar kalınlıklar söz konusu. Özellikle şehir merkezinde de 5 santime yaklaşan kalınlık oluştu. 2 bin aracımız sahada etkin bir şekilde süreci destekliyor. 9 bin 500 personelimiz sahada etkin bir şekilde hizmet ediyor. İlçe belediyelerimizin talepleri karşılanarak süreç yönetiliyor. İlçe belediyelerimize de tuz verildi. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili. Arnavutköy'de 20 cm, Kavacık'ta 15 cm, Çatalca'da 10 santimetreye ulaştı. Cuma günü ve sonrasında görülecek kar yağışıyla beraber özellikle boğaz çevresindeki ilçelerimizde özellikle Anadolu Yakası'nın doğu tarafında Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Kartal, Pendik ve Tuzla bölümlerinde kar yüksekliğinin 20-40 santimetreye ulaşabileceğini meteorolojiden bize burada ilettiler" dedi.


 

"4 GÜNLÜK ZAMAN DİLİMİNİN BAŞLANGICINDAYIZ"

Özel araçlarla trafiğe çıkmayan İstanbullulara teşekkür eden İmamoğlu,  "Bu bakımdan bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşehrimize yürekten teşekkür ediyorum. Ama şunun bilinmesini istiyorum: Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Toplu taşımaları tercih etsinler acil durumlarda. Mümkün olduğu kadar özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarının, belki de bu 4 günlük tedbir alışımızın en kıymetli işlevi olacak" uyarılarında bulundu. 


 

"40 NOKTADA 75 BİN KUMANYA DAĞITILDI"

İmamoğlu "Kış şartları noktasında, özellikle sahada çalışan personel ve il genelinde ulaşım ağı üzerinde belirlenen 40 noktada şu ana kadar 75 bin kumanya ve mobil dağıtımı yapılıyor. Bu noktalarda ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Evsizlere kış hizmetimiz aralıksız sürüyor. Şu anda 600'e yaklaşan evsiz vatandaşımız, konuk ettiğimiz noktalarımızda misafirimiz. Tüm hizmetleri; banyosundan kıyafetine, yiyeceğinden barınma hizmetine, sağlık taramasına varıncaya kadar bütün evsiz vatandaşlarımız bu hizmetlerini alıyorlar" diye konuştu.


 

"METRO HATLARI GECE 02.00'A KADAR AÇIK"

Metro hatlarının gece 02.00'ye kadar açık olacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu "Metro hatlarımızın gece 02.00'ye kadar, Şehir Hatlarımızın, vapurlarımızı gece 12.00'ye kadar hizmetleri sürecek. Bu noktada vatandaşlarımızın trafiğe çıkmama duyarlılığının, en üst seviyede devam etmesini diliyorum. Özellikle, valiliğin dün akşam benim açıklamamdan sonra yapmış olduğu uyarıyla, TIR ve ağır vasıtalı araçların İstanbul'a giriş yapılmaması kararı, bu tür ortamlardaki en kritik karardır. Zira, bir önceki kar yağışında, özellikle TEM otoyolunda, özellikle TEM otoyolunun bağlantılarında ve özellikle de Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik sıkışıklığının ve oradaki yoğunlaşmanın ana sorununu oluşturmuştur. Bu bağlamda, bu alınan kararı çok önemsiyoruz. Çok değerli buluyoruz. Ve bunun bu 4 gün boyunca, son derece üst seviyede -tabii ki acil durumlar hariç- en üst seviyede kontrollü bir şekilde yönetileceğini de sayın Valimizden duymuş olmak, beni memnun etti. Özellikle bu hatlardaki trafik sıkışıklığını önleyecek bir tedbir olacak. Burada TIR ve diğer ağır vasıta araçların da konaklatıldığı yerlerde, zaten bütün lojistik imkanlarının orada sağlandığını Valilik daha önce duyurmuştu. İSKİ ve İGDAŞ'ın karla mücadele boyunca sorumluluklarını eksiksiz yerine getirecek" dedi.


 

"BU SABAH DA KENDİSİNİ ARADIM"

Ekrem İmamoğlu, bir basın mensubunun İstanbul Valisi'nin kar çalışmaları ilgili attığı tweet ile ilgili 'Bir koordinasyon problemi var diyebilir miyiz' sorusuna, "Yok. Koordinasyon problemi olduğunu düşünmüyorum. Bu sabah da kendisini aradım ve karşılıklı istişarede bulunduk. En azından bizim açımızdan bir şey yok. Sayın Valimizin de öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Sadece şunu getirdi aklıma: Herhalde bizim kusursuz çalıştığımızı düşünerek, diğer kurumlara biraz daha omuz vermek, destek istemiş olabilir. Bizim kusursuz çalıştığımıza dönük bir esprili yaklaşım olarak kabul ediyorum bu tweeti" ifadesini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 10.03.2022 12:48
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluözel AraçTrafikKar Yağışı
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