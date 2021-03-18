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İmamoğlu şehitlikteki tepkiyle ilgili konuştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" dedi.

18 Mart 2021 Perşembe 16:06
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İmamoğlu şehitlikteki tepkiyle ilgili konuştu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. 

Zeytinburnu'ndaki açılış sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na şehitlikteki tepki soruldu.

İmamoğlu, "Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim. Acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Zira ben kendisine önce konuşmak istiyorum dediğinde, 'konuşalım bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yani yapacak bir şey yok. Kimdir bilmiyorum, bakılır. Ama ben orada yüzlerce şehit ailesiyle gazi ailemizle gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" diye konuştu.

İmamoğlu'na şehitlikte tepki gösteren kişiden açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz, “Samimiyetsizliği gördüm için buna tepki gösterdim" dedi.  

Edirnekapı Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz alandan uzaklaştırıldı. Bir süre sonra tekrar şehitliğe gelen Mustafa İlker Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Öğretmen olduğunu belirten 39 yaşındaki Mustafa İlker Yılmaz, babası Ali İhsan Yılmaz'ın Kıbrıs gazisi olduğunu söyledi. Yılmaz, her anma gününde babasının gazi olması nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ettiğini kaydetti.

Bugün de ziyaret için şehitlikte olduğunu ifade eden Mustafa İlker Yılmaz, “Törenler yapıldı sonrasında her yıl olduğu gibi şehitlerimizin kabirlerine geçip çiçek bırakılacaktı, dualarla beraber. Ben de oraya geldim dua etmek için, sayın başkanın da orada olduğunu gördüm. Son yaşanan olaylarla alakalı da; bu hatıra ormanı açılışında HDP eş genel başkanıylaydı. Ve bununla alakalı sayın bakanımızın da daha önce, Gara Operasyonu'yla ilgili 'Pervin Buldan da konuyu biliyordu' demişti. Bunun üzerinden de çok uzun bir süre geçmedi. Bu da sıcağı sıcağına bir tepki gösterdim. Doğal bir tepkiydi, gazi yakınıyım farklı bir tepki göstermem de beklenemezdi diye tahmin ediyorum. Ben olayın videosunu kendim izlememiştim, gazi yakını arkadaşlarım var onlar bana gönderdi. Arkamdan Sayın Başkan 'şov yapıyorsun, gazi yakını öyle olmaz' demiş. Ben bunu anlayamadım, ben burada spontane, olağan gelişti olay. Ben her yıl buraya geliyorum, organizasyonlara babamın gazi olması nedeniyle. O açıdan bana söz hakkı oldu" dedi. 

"Samimiyetsizliği gördüm için buna tepki gösterdim" diyen Yılmaz, "Doğal bir tepkiydi ama sayın başkanın 'gazilik böyle olmaz' demesini de kendisine iade ediyorum. Ben bunu şov için yapmadım, spontane gelişti, ben buraya her yıl geliyorum. Ben orda tepkimi gösterince polis arkadaşlar doğal olarak uzaklaştırdılar. Ben de kendilerine her hangi bir mukavemet göstermedim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim, kesinlikle hakaret etmedim, rencide edici bir ifade kullanmadım" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulİBBBaşkanEkrem İmamoğluEdirnekapışehitlik18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü
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