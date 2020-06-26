Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk...
'Milletin geleceğini yıktılar'
'Milletin geleceğini yıktılar'
30 yıllık hasret sona erdi
Son Dakika
30 yıllık hasret sona erdi
Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi...
Çirkin paylaşımda flaş gelişme!
Çirkin paylaşımda flaş gelişme!
İş fırsatları için hemen tıkla!

İmamoğlu'ndan "Fatih Sultan Mehmet tablosu" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" dedi

26 Haziran 2020 Cuma 11:59
0 Okunma
İmamoğlu'ndan "Fatih Sultan Mehmet tablosu" açıklaması

İSTANBUL - İBB, Fatih Sultan Mehmet'in Londra'da müzayede satışa çıkan potresini 770 bin sterline aldı.

Açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,  "Mutluyuz. Bellini'nin gerçekten önemli bir tablosunun, bize ait aslında bir anının, Fatih Sultan Mehmet'e ait bir tablonun yakıştığı yer, elbet İstanbul'dur. Yakışan; İstanbul halkının, hatta bütün dünyanın gelip, o muhteşem komutanı, padişahı görmek isteyeceği bir alanda ziyaret etmesidir. Bu noktada; satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum ve hemen arkadaşlarıma, süreci incelemeleri için talimat vermiştim. Bugün de belediyemize ait bir şekilde sonuçlanması, beni çok mutlu etti. Çok onur duydum. Tam da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da daha özel bir anıtla hissedilir hale gelmesini ve bunun Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyeti üzerine, bize yakıştığını ifade ettiğim ve bununla ilgili bir proje sürecini başlattığımız -şu anda yarışma safhasında- hatta nerede olması gerektiği konusunda ön hazırlıkların yapıldığı sıcak günlerde böyle bir hediyenin İstanbul'a kazandırılması, beni, çok çok mutlu etmiştir. Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluFatih Sultan Mehmet Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar
Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar
Sosyal mesafe unutuldu, eski günlere dönüldü
Sosyal mesafe unutuldu, eski günlere dönüldü
Vatan Caddesi'nde feci kaza! 1'i ağır 2 yaralı
Vatan Caddesi'nde feci kaza! 1'i ağır 2 yaralı
Vali Yerlikaya 65 yaş ve üstüne tatil izni verildiğini açıkladı
Vali Yerlikaya 65 yaş ve üstüne tatil izni verildiğini açıkladı
İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi reddedildi
İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi reddedildi
Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB satın aldı
Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB satın aldı
Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta temizlik çalışmaları
Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta temizlik çalışmaları
DSİ, Sazlıdere Barajı'nın doğu kolu üzerine yeni bir baraj yapacak
DSİ, Sazlıdere Barajı'nın doğu kolu üzerine yeni bir baraj yapacak
İstanbul'da yağışlar arttı, havalar ısındı sivrisinek sorunu başladı
İstanbul'da yağışlar arttı, havalar ısındı sivrisinek sorunu başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı