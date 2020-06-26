İmamoğlu'ndan "Fatih Sultan Mehmet tablosu" açıklaması

İSTANBUL - İBB, Fatih Sultan Mehmet'in Londra'da müzayede satışa çıkan potresini 770 bin sterline aldı.



Açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mutluyuz. Bellini'nin gerçekten önemli bir tablosunun, bize ait aslında bir anının, Fatih Sultan Mehmet'e ait bir tablonun yakıştığı yer, elbet İstanbul'dur. Yakışan; İstanbul halkının, hatta bütün dünyanın gelip, o muhteşem komutanı, padişahı görmek isteyeceği bir alanda ziyaret etmesidir. Bu noktada; satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum ve hemen arkadaşlarıma, süreci incelemeleri için talimat vermiştim. Bugün de belediyemize ait bir şekilde sonuçlanması, beni çok mutlu etti. Çok onur duydum. Tam da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da daha özel bir anıtla hissedilir hale gelmesini ve bunun Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyeti üzerine, bize yakıştığını ifade ettiğim ve bununla ilgili bir proje sürecini başlattığımız -şu anda yarışma safhasında- hatta nerede olması gerektiği konusunda ön hazırlıkların yapıldığı sıcak günlerde böyle bir hediyenin İstanbul'a kazandırılması, beni, çok çok mutlu etmiştir. Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" dedi.