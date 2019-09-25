Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101940
ALTIN
274.371
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9915
EURO
6.1937
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine...
Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu
Milli judocu Merve Azak Dünya...
Yaşı 40 olan birinin kalp yaşı 80 olabiliyor
Yaşı 40 olan birinin kalp...
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara ihtiyacı var
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara...
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İmamoğlu'ndan Esenyurt Belediyesi'ne ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardımcılarıyla birlikte Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İmamoğlu'ndan Esenyurt Belediyesi'ne ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardımcılarıyla birlikte Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:32
16 Okunma
İmamoğlu'ndan Esenyurt Belediyesi'ne ziyaret

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından karşılanan İmamoğlu, Esenyurt’un İstanbul’un en kalabalık ve en fazla göç alan ilçesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Esenyurt’taki vahşi nüfus gelişimini, İBB Başkanı olmadan önce, dünyanın birkaç yerinde anlattım. Esenyurt’u örnek vererek, ‘Acı bir faturası var’ dedim. Gerçeklerle yüzleşmeden, konuşmadan hizmet etmek mümkün değil. Esenyurt’un böyle negatif bir yönü var. Sahiplenen bir nüfus kitlesi de var. O da bir avantaj. İstanbul’da, ‘Buralıyım’ derken biraz zorlanıyoruz ama Esenyurt’ta, gerçekten kendisini yürekten buraya ait hisseden bir nüfus kitlesi de var. O sahiplenmeyi pozitif elektriğe çevirip buradaki hizmet anlayışı ile ilgili hepimiz yorum yapmak zorundayız. Bu yorumlar değerli. Başkanımla bu yorumların nasıl olacağına karar vereceğiz.”

“ESENYURT’A HER YIL BİR ÇATALCA EKLENİYOR!”

İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bu ilçemize, senede 50-60 bin, neredeyse bir Çatalca kadar nüfus ekleniyor. Bu, yönetilebilirliğin çok çok üzerinde. Bu kadar büyük gelişme – gelişme demiyorum, yanlış olur- bu kadar büyük bir nüfus artışı İstanbul’un canını acıtıyor, Esenyurt’u da tehdit ediyor. Bunu, ‘Dur’ diyerek engellemek mümkün değil. Burada bir konut arzı sunuldu. Bu arz, imar planları ile sunuldu. İmar planları tümüyle yanlıştı. Tümüyle sakattı ve tehdit içeriyordu ama ne yazık ki böyle bir yönetim süreci yaşadık. İBB de buna göz yumdu ya da başkaları da göz yumdu. Dolayısıyla bu günah, hepimizin günahı oldu, İstanbul’un günahı oldu.”

“Esenyurt’un bir de mülteci ön yüzü var” diyen İmamoğlu, “Esenyurt, mülteci sorununun en vahşi örneği. Tüm demografik ve mülteci sorunlarını, sosyolojik gelişmeleri, problemleri bire bir tespit edeceğimiz yer, laboratuvar gibi Esenyurt. Başka bir yere gitmenize gerek yok. Burayı çözdüysek, İstanbul’u çözdük demektir” şeklinde konuştu.

İmamoğlu’nun değerlendirmelerinin ardından toplantı salonuna geçildi.  Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, slaytlar eşliğinde İmamoğlu ve yardımcılarına sunum yaptı.

DHA

Son Güncelleme: 25.09.2019 08:28
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluEsenyurtZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da okullar tatil edildi
İstanbul'da okullar tatil edildi
İstanbul'da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
Ümraniye'de 35 mahalleye afet müdahale konteynerleri yerleştirildi
Ümraniye'de 35 mahalleye afet müdahale konteynerleri yerleştirildi
Sultan II. Abdülhamid'in faytonu ziyaretçilerin ilgi odağı
Sultan II. Abdülhamid'in faytonu ziyaretçilerin ilgi odağı
TCDD, Sirkeci ve Haydarpaşa'yı kiraya verecek
TCDD, Sirkeci ve Haydarpaşa'yı kiraya verecek
Atatürk Havalimanı'nda metro seferleri durduruldu
Atatürk Havalimanı'nda metro seferleri durduruldu
Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri kaldırılıyor 
Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri kaldırılıyor 
Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu
Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu
Haliç Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik felç oldu
Haliç Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik felç oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans