İmamoğlu, kız öğrenci yurdunu ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Avcılar'da İBB'ye ait Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu1'i ziyaret etti, yurdun önünde bulunan pazarı gezdi.



Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde 198 yatak kapasiteli Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu1'i eşi Dilek İmamoğlu ile ziyaret etti, öğrencilerle ve yurt görevlileriyle sohbet etti. Ziyareti sırasında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da İBB'ye ait yurt olmaması kötü bir duygu, hiç hoş bir durum değildi. Bu konuyu eşimle de beraber hep konuşuyorduk. Başta kızlarımızın okuması konusuna çok ilgi gösteriyoruz Dilek ile beraber. Bir de İstanbul'a gelen üniversiteyi kazanan gençlerimizin yurt bulamaması hepimizi çok derinden üzüyor. Biz bu yönüyle bir açığı kapatmaya başladık ama hızlı hareket edeceğiz. Bini aşan bir kapasiteye yakında ulaşacağız. Hazırladığımız bir yurdumuz daha var Gaziosmanpaşa'da. İnşaatı devam eden yurtlarımız var Bağcılar'da ve Küçükçekmece'de, hızlandık onlarda da. Aynı zamanda yeni görüşmelerimiz var, arayışlarımız var. Yeni dediğimiz şey hem kiralamak, hem hızlı hareket etmek. Sizler şanslısınız ama biz bu şansı daha fazla sayıda insanımıza, gencimize vermek istiyoruz. Erkek yurdu da açmak istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız hızlıca 5 bin yatağa ulaşmak. Bu konuda bize katkı sunmak isteyen, farklı noktalardan insanlar, kurumlar bağ kurmaya başladı. Bize bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız var yurt yapımıyla ilgili. Bize binalarını tahsis etmek isteyenler var. Binalarıyla ilgili makul seviyede anlaşma yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar var. Bizim gücümüz var. Gücümüz rahatlıkla buna yeter. 5 bin yatağa ulaşmak istiyoruz" dedi.





"HEDEFİMİZ İSTANBUL'DA EN AZ 75 BİN GENCE BURS İMKANI SAĞLAYAN BİR KURUM OLABİLMEK"



İmamoğlu, "İlk defa İBB olarak yurt imkanının yanında burs da sağlıyoruz" diyerek şunları kaydetti:



"Bu sene inşallah 45 bin, 50 bin sayılarına çıkmaya niyetliyiz. Takdir edersiniz ki yurda girmeyle ilgili nasıl bir kural manzumesi koyuyoruz. Diyoruz ki; şu şartları sağlayanları sırayla alalım. Hak yememeye çalışıyoruz. Bursu da böyle veriyoruz ama burs imkanları bu ülkede artmalı. Biz mesela askıda fatura sistemi yaptık. Aynı sistemi burs ile ilgili de kurduk. Orada da şu anda binlerce gencimize burs imkanı sağlayan vatandaşlarımız oluyor. Bizim gibi başka kurum ve kuruluşlar da var ama bunlar artmalı. Gençlerimizin önünden okumayla ilgili bütün engelleri kaldırmalıyız. Buna da hassas baktığımı bilin. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hedefimiz İstanbul'da en az 75 bin gence burs imkanı sağlayan bir kurum olabilmek."



İmamoğlu daha sonra yurdun önünde kurulan semt pazarını dolaştı, esnafı selamladı.