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İmamoğlu Eminönü’nde esnafı ziyaret etti

İmamoğlu Eminönü ve Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti

İmamoğlu Eminönü’nde esnafı ziyaret etti

İmamoğlu Eminönü ve Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti

18 Ağustos 2019 Pazar 17:24
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İmamoğlu Eminönü’nde esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (DHA)  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Eminönü'nde esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, ayrıca Üsküdar'ı da ziyaret etti.

İmamoğlu ilk olarak Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti. Dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınında zarar gören çarşı esnafının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu. 

"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"

Bir esnaf İmamoğlu'na sitem etti. Esnaf, "Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık" dedi. Aynı esnaf, "Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" dedi.

İmamoğlu da "Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, meteorolojiden yağmur uyarısının geç geldiğini söyledi.

"MADDİ MANEVİ YANINIZDAYIZ" 

İmamoğlu tek tek esnafın sorunlarını dinlerken yaraların en kısa sürede sarılacağının sözünü verdi. İmamoğlu, " Şimdi arkadaşlara talimat verdim, her iki çarşıda da bizim bir ekibimiz burada olacak, tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Yani maddi manevi yanınızdayız" şeklinde konuştu. Yağmurda zarar gören her iki alt geçit çarşısını da gezen İmamoğlu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Kapalıçarşı'yı da gezerek incelemelerde bulundu. 

EKREM İMAMOĞLU SELİN VURDUĞU ÜSKÜDAR'I ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk sokağı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, sel nedeniyle çöken sokaktaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.  Gazetecilerin yağmur öncesi yolda toprak bulunduğu yönündeki sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu, "Burada kullanılan stabilize yapılmış" dedi. Kendisine eşlik eden İBB yetkilileri de, İmamoğlu'na yol yapım çalışması nedeniyle sokağa bayramdan önce stabilize işlemi yapıldığını aktardı. Ekrem İmamoğlu daha sonra çalışmaları sürdüren görevlilerle bir süre sohbet etti. Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - / İstanbul DHA

İmamoğlu daha sonra Üsküdar Meyda'a gitti. Burada, yağmurdan etkilenen sahilin son durumu hakkında yetkilierden bilgi aldı. Meydanda kazı çalışması yapılan alanda da inceleme yapan İmamoğlu daha sonra Üsküdar’dan ayrıldı. Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİBBEminönü
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