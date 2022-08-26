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İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 2023 yılı sonuna doğru bitirileceğini açıkladı. İmamoğlu, "Eminönü-Alibeyköy hattının doğru bir ihalesi ve müteahhidi vardı ama, işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık" dedi.

26 Ağustos 2022 Cuma 16:22
İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son 1,1 kilometrelik bölümü için kazık imalat töreni düzenlendi. Hat uzunluğu 10,1 kilometre olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'yla, tramvay, metro hatları ve deniz ulaşımının entegrasyonu sağlanacak. Törende proje mühendislerinden bilgi alan İmamoğlu, "Eminönü- Alibeyköy hattının doğru bir ihalesi ve müteahhidi vardı ama, projedeki birçok eksiği, imalatı devraldıktan sonra, çözerek gittik. Sadece iki kilometre civarında bir bölümü söktük. Unkapanı kavşağının projesi çözülmemiş. Altından tren nasıl geçecek? Bunları projelendirdik, imalatını yaptık. Şimdi de tramvayın kalan kısmını yapıyoruz. Dolayısıyla insanlar bakıyorlar, Eminönü-Alibeyköy hattı bizden önce ihale edilmiş ama, işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık. Daha enteresanı, yer altındaki sorunlar çözülmemişken üstüne ray döşeyip gittiler. Bir süre sonra ne oldu, rayların daha üzerinden tren geçmeden- hatta belli yerlere ray bile döşenmemişti- oraya dökülen betonlar 50-60 santim çökmeler yaptı. Dolayısıyla biz şu anda, yerin altında 60-80 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak, bir nevi viyadük yapıyoruz" dedi.  

"2023’ÜN SONUNA DOĞRU TRAMVAYI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ" 

Projenin zorlu olduğunu ancak sona yaklaştıklarını belirten İmamoğlu, "İnşallah 2023'ün sonuna doğru tramvayı bitirmiş olacağız. Aynı zamanda burada İSKİ'nin bütün geçişlerini yaptık. Bu bölgenin pis su hattını Yenikapı'ya aktarması için bir tünel çalışması yapıyoruz. 2023 yılı sonunda derken tedbirli konuşuyoruz ama, çok hızlı çalışıp bir an önce burayı açtığımızda, şöyle bir güzellikle buluşacağız. Şu an İETT otobüslerinin olduğu yer, belki de İstanbul'un en güzel meydanlarından birine dönüşecek. Eminönü meydanında, öndeki o farklı işgaller ortadan kalkacak. Hem de burası pırıl pırıl bir yeşil alana dönüşecek. Dolayısıyla yeni bir düzenle, aslında bu bölge çok çağdaş bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBBaşkanEkrem İmamoğluEminönüAlibeyköy Tramvay Hattı
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