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İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi

İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi

İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi

İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:25
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İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi

İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı için çeşitli illerden İstanbul'un Avrupa Yakası'na getirilen kurbanlıklar, gece yarısı başlayan kontrollerin ardından Sultangazi'deki satış ve kesim alanına yerleştirildi.

Birçok ilden Kurban Bayramı için İstanbul'un Avrupa Yakası'na getirilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile veterinerler tarafından kontrollere tabi tutuldu. Küpe ve evrak kontrolleri yapılan kurbanlıklar, Sultangazi'de bulunan satış ve kesim alanındaki çadırlara yerleştirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKurbanlıklar
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